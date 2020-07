Eugenio Derbez confiesa con cuál de sus ex se lleva mejor, ¿será Victoria?

A lo largo de estos meses, Eugenio Derbez ha destapado aspectos de su vida sentimental y familiar poco conocidos gracias a las charlas que ha tenido con sus hijos. De hecho, recientemente ha sido Vadhir quien ha platicado con su papá, en una divertida entrevista para su canal de YouTube, de la cual ha sido presentada la segunda parte. Por supuesto, las sorpresas surgieron de manera inmediata a lo largo de esta entrega, pues el también productor de cine no solo confesó haber sido el “peor ligador”, sino que también reveló con cuál de sus ex amores se ha llevado mejor, algo de lo que incluso su entrevistador ha sido testigo. De esta manera, el famoso clan continúa haciendo de su cuarentena una experiencia entrañable, involucrando a todos sus fanáticos en estas íntimas conversaciones que sin duda han acaparado toda la atención.

Fue en un instante de su trayecto a bordo de una camioneta, que Vadhir comenzó a cuestionar a su papá, en específico con cuál de sus ex amores se ha llevado mejor. Luego de unos segundos de silencio, en los que Eugenio se notaba muy pensativo, finalmente reveló el misterio. “De las mamás, con tu mamá (me he llevado bien), era muy buena gente y me llevaba muy bien. Tu mamá es de verdad muy buena persona…”, dijo el también comediante, al mismo tiempo en que el joven actor apoyó las palabras de su padre. “Yo me acuerdo que se llevaban muy bien, en general trataron de llevar una buena relación en ese sentido…”, aseguró.

Pero eso no fue todo, porque ya entrados en el tema, Eugenio confesó que, a pesar de haber tenido varios ex amores, siempre fue muy tímido con las chicas. “Yo la verdad era pésimo, el peor ligador. Yo anduve con pura gente que me tiró la onda a mí, yo era incapaz de tirar la onda. Yo acabé andando con puras chavas que me tiraron la onda…”, aseguró, para luego explicar por qué con Alesandra las cosas fueron totalmente distintas. “Alessandra sí fue mutuo, y eso porque luego luego vi que hubo entrada, pero así una chava que ni me volteaba a ver o que se hiciera la difícil, ya era descartada…”, comentó.

Entre risas y haciendo algunas bromas, Derbez además recordó que su infancia y parte de su juventud vivió enteramente apegado a sus padres, lo que lo llevó a asumir un modo de vida completamente distinto a lo que sucedería en años posteriores, esto al conocer a uno de sus primeros amores. “Yo en ese entonces no tenía amigos, era super nerd, no iba a fiestas, me la pasaba con mi papá y mi mamá, no tenía vida social, hasta que conocí a la mamá de Aislinn descubrí un nuevo mundo…”, aseguró el intérprete, quien suele ser muy discreto con los detalles en torno a su vida personal.

¿Qué opina Silvana Prince, mamá de Vadhir, sobre Eugenio?

Recordemos que en mayo pasado, Vadhir tuvo una reveladora y divertida plática con su mamá para su canal de YouTube, espacio en el que ella no solo relató los motivos que desencadenaron su ruptura con Eugenio, sino que también habló de la gran estima que tiene por el papá de su hijo. “Fuera de todo lo que haya pasado… porque todos cometemos (errores), mi cariño hacia él es un vínculo como de hermanos, y me gusta ver el cambio que está teniendo y está tratando cada vez de ser mejor padre…”, dijo, reiterando hijo lo mucho que la llena de orgullo haberse convertido en su madre. “Si yo pudiera regresar el tiempo lo volvería a hacer, con tal de tenerte a ti, punto…”, aseguró Prince.

