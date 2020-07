Alejandro Speitzer y Ester Expósito pasean su amor por Roma

Luego de trabajar juntos en la miniserie Alguien tiene que morir, Alejandro Speitzer y Ester Expósito se han vuelto inseparables. Si bien estuvieron un tiempo alejados debido a la pandemia, eso no significó que no se echaran de menos, de hecho, el actor mexicano lo confesó abiertamente en redes sociales, lo que fue considerado por muchos como una declaración pública de amor hacia la actriz española. Ahora, los dos se han embarcado en un viaje juntos por Italia, donde hace unos días la estrella de Élite se dejó ver junto al galán Michele Morrone.

Si bien ambos han compartido fotos que han dejado claro que se encuentran juntos y enamorados, Ester y Alejandro han sido un tanto discretos respecto a este viaje, pues no ha compartido postales de ambos, lo que no ha permitido precisar desde cuándo se encuentran juntos en Italia. No obstante, ha sido su paso por los mismos lugares y alguna que otra etiqueta, lo que ha podido comprobar que se están acompañando en esta escapada. La intérprete compartió en su cuenta de Instagram un par de fotos junto a su colega y amigo Carlos Cuevas. “Riunione a Roma” (Reunión en Roma), escribió Expósito en su publicación. Y aunque Speitzer no apareció en las instantáneas, un sutil detalle reveló no sólo que se encontraba contra las estrellas españolas, sino que incluso fue el fotógrafo que inmortalizó el momento. Y es que Ester lo etiquetó en su post, dejando ver que fue el mexicano el autor de las fotos. De acuerdo el post de la estrella de Merlí, al parecer se encontraban de paseo por Trastevere, un barrio famoso en Roma por sus aires bohemios.

Y aunque Alejandro no posó junto a Ester y su amigo, lo cierto es que estos famosos no escaparon a los del público, pues en redes sociales fueron compartidos algunos breves videos en los que se alcanza a ver a los actores españoles sentados en un restaurante junto a Speitzer, donde la joven no se negó a retratarse con sus fans. Poco antes, Expósito publicó en sus Stories un video de su visita a los Museos Vaticanos, sitio que reabrió sus puertas a mediados del mes pasado. Por su parte, el actor mexicano también ha mostrado detalles de su enriquecedora visita, pues compartió una serie de fotografías de su aventura por Italia, entre ellas una increíble postal de la iglesia de Santa Inés en Agonía, ubicada en la emblemática Plaza Navona. Poco antes había compartido un breve video, al parecer tomado desde la terraza de un restaurante, en el que se observa a lo lejos lo que parece ser la Basílica de San Pedro, iluminada en su totalidad en medio de la noche en Roma.

Ester enloquece las redes junto a Michelle Morrone

Hace unos días, Ester coincidió con Michele Morrone, el guapo actor que protagoniza la 365 DNI en Netflix. Y fue el italiano quien compartió en su Instagram la foto junto a la guapa actriz, y aunque no reveló detalles del encuentro, igualmente causó sensación en redes sociales. En la imagen se ve a la actriz posar muy casual frente a la cámara, usando un ensamble beige y un bolso negro. Por su parte, el intérprete de Don Massimo Torricelli luce igualmente apuesto con unos jeans negros deslavados y una camina azul. La imagen rápidamente dio la vuelta en el mundo virtual, pues estos dos talentosos y atractivos intérpretes están en el mejor momento de sus carreras.

El esperado reencuentro

Han sido pocas las veces que Alejandro y Ester han publicado fotos juntos, y en la mayoría de los casos ha sido acompañados de amigos y colegas. Hace unos días, ambos protagonizaron una foto junto a dos amigos, en lo que al parecer fue una cita de parejas en España, lo que supuso para muchos el reencuentro entre ambos luego de varios meses alejados por la pandemia. Sin embargo, a finales de junio los dos habían compartido en sus respectivas cuentas la misma postal juntos -y sin nadie más-, sin embargo, no quedó claro si era o no una imagen reciente. Y aunque no revelaron pormenores de su reunión, la imagen habló por sí misma, pues los mostró muy cercanos. Además, el pequeño emoji de corazón sobre la foto fue el detalle romántico que reafirmó sus sentimientos mutuos.

