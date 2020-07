¡Graduación virtual! Las hijas de Geraldine Bazán le dicen ‘adiós’ al kinder y a la primaria

Este año escolar ha sido atípico para todos los niños, pero en el caso de las hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, representó el último en kinder y primaria. En medio de la pandemia mundial, las niñas le dijeron adiós a una etapa académica que, debido a las circunstancias, tuvo que ser de forma virtual. Desde Miami, ciudad en la que se encuentran en compañía de su mamá, Elissa Marie y Alexia Miranda participaron en la ceremonia de graduación que les prepararon en sus escuelas; a través de Instagram, la actriz compartió un álbum de fotos de sus pequeñas luciendo sus birretes, que acompañó de un mensaje en el que lamentó que hayan tenido que vivir sus graduaciones de esta forma, aunque las circunstancias no impidieron que toda la familia se emocionara mucho por el logro de las niñas, quienes pasaron a primeria y secundaria: “¡Qué difícil ha sido este 2020!, en especial para los niños”, escribió Bazán al inicio del texto con el que provocó la reacción de más de 70 mil de sus seguidores.

La actriz acompañó estas líneas con tres fotos de sus hijas quienes posaron con un letrero alusivo a la graduación. Como dicta la costumbre, tras recibir su diploma virtual a través de la computadora, las niñas lanzaron los birretes al aire. En esta publicación, Geraldine compartió el sentir de sus pequeñas al concluir estos grados: “Hoy se graduaron mis dos mosqueteras, de kinder y primaria, fue algo tan extraño para las 3, así como para todas las familias del mundo. Elissa estaba triste por ‘haber perdido su último año en primaria’ y Miranda, emocionada y con un poquito de miedo por entrar a la escuela grande”, escribió. Por último, reconoció el trabajo en conjunto que, en este ciclo escolar, realizaron los niños, papás y maestros: “A Todos los niños graduados, mamás y papás ¡Felicidades!”.

Elissa y Miranda estuvieron pasando la cuarentena entre la casa de Geraldine Bazán, en la Ciudad de México y la de Gabriel Soto, en Acapulco, propiedad a la que las pequeñas llegaban en automóvil, con el objetivo de pasar tiempo con su papá, así lo reveló la actriz en una plática que tuvo en un Live de Instagram con su amiga Bárbara Michanie: “Muy bien, yo siempre le doy gracias a Dios y a la vida por, de alguna manera, sortear estas cosas de la mejor manera. Hemos tenido la oportunidad de estar en nuestra casa en México, de poder salir de casa, a tu coche, a otro lugar muy cerca, en la playa y, entonces, seguir la cuarentena con la misma gente, hemos podido sortearlo así y ha sido muy llevadero”, explicó Bazán.

Después de pasar así el confinamiento, hace unos días, aprovechando que el verano llegó y que en Miami las restricciones sanitarias han comenzado a relajarse, la actriz y sus hijas viajaron a aquella ciudad, donde la actriz está por iniciar las grabaciones de un proyecto. “De regreso al trabajo”, escribió Bazán sobre un clip en el que se le veía acompañada de sus hijas, las tres con cubrebocas y careta, listas para abordar el avión. Las chicas viajaron el pasado 21 de junio, fecha que coincidió con el Día del Padre en México, razón por la cual las niñas no celebraron con su papá, pero días antes, sí tuvieron la oportunidad de convivir con él en Acapulco.

Gabriel Soto, orgullosos de sus hijas

Aunque Gabriel Soto no ha publicado nada referente a la graduación de sus hijas, el actor es un padre muy presente que, desde que debutó en este papel, ha dejado claro que su prioridad número uno, son ellas. Si bien el actor no tuvo la oportunidad de celebrar con ellas el pasado Día del padre, a través de su cuenta de Instagram, les dedicó un lindo mensaje en el que expresó lo importantes que son para él. Al lado de una foto de los tres, el actor escribió: “Me siento el hombre más feliz y afortunado del mundo. ¿Por qué? Porque soy papá, tengo la más grande bendición que son mis dos chiquitas que me llenan de amor y felicidad. Gracias Elissa y Miranda por haberme escogido como su papá”.