Galilea Montijo bromea sobre el regreso de Héctor Sandarti a Televisa: 'Denle el mérito a mi amigo'

En días pasados, corrió el rumor de que Héctor Sandarti volvía a Televisa gracias a Galilea Montijo, pues apenas en mayo, el presentador dejó la cadena Telemundo, en donde formaba parte del matutino Un Nuevo Día. Tan directa como suele ser, la tapatía no tardó en reaccionar a esta versión difundida por una publicación de espectáculos, y aunque no es la primera vez que tiene que aclarar especulaciones, tomó todo con sentido del humor, haciendo algunas bromas al respecto y manifestando su apoyo total al conductor, quien regresa por la puerta grande a la televisora de San Ángel para participar en Minuto para Ganar VIP, producción que será estrenada próximamente y que corre a cargo de Memo del Bosque.

Fue durante el inicio del programa Hoy, que Paul Stanley se encargó de presentar la nota sobre el regreso de Sandarti a Televisa, no sin antes dirigirse de manera simpática y sarcástica a Galilea, quien en un principio se mostró un poco sorprendida. “Yo sí quería comentarte mi Gali que gracias a tu agencia de colocación, Héctor Sandarti pues está de regreso en Televisa…”, dijo el conductor, que de inmediato provocó las carcajadas de su compañera, quien de lo más atinada, y siguiendo el juego, respondió. “Denle el mérito a mi amigo de que pues él tiene talento…”, comentó de lo más sonriente, desestimando así lo que se dice de ella.

Pero no solo eso, Galilea ahondó en su explicación, dejando ver que todo lo que se comenta no son más que versiones sin fundamento, como ha ocurrido en otras ocasiones. “Tú crees que productores van a hablar ‘a ver Galilea, ¿a quién te gustaría poner de conductor?”, dijo durante su intervención, para después continuar haciendo algunas bromas. “Pues no, digo, a Magda sí me la traigo así, pero no a los otros productores…”, agregó, refiriéndose a Magda Rodríguez, quien comanda la producción del programa televisivo Hoy.

Luego de presentar la nota, en la que Sandarti expresa su felicidad por “volver a su casa Televisa”, y muy agradecido con Memo del Bosque, Galilea retomó su buen sentido del humor, para dejar claro que más allá de lo que se pueda decir, le complace saber que a su amigo le vaya bien y se haya abierto para él una nueva oportunidad. “Me da mucho gusto, y Memo del Bosque también que regrese con otro proyecto, les va a ir increíble van a ver, me da mucho gusto ‘pepino’. Me da mucho gusto, al ratito te hablo para ver cómo quedamos del porcentaje…”, remató simpática en este espacio, con el que puso así punto final a todos los rumores.

Siempre dispuesta a alzar la voz

A lo largo de estos meses, Galilea ha tenido que hacer frente a diversas especulaciones, entre ellas su supuesta enemistad con Inés Gómez Mont, y hasta un intento de extorsión, luego de que una persona amenazara con revelar supuestas fotos comprometedoras de ella. Sin embargo, nada intimidó a la tapatía, que tan transparente como suele ser, echó por tierra lo que se dice de ella. Mientras tanto, permanece enfocada en sus proyectos profesionales, motivada por el apoyo de su familia y el de su público que, ante cualquier situación, siempre ha permanecido de su lado.

