Los ajustes que tendrá 'Luis Miguel, la serie' debido a la pandemia

La situación que se vive en todo el mundo debido a la pandemia alcanzó a la industria del entretenimiento, por lo que muchos espectáculos y producciones tuvieron que ser suspendidos, entre ellos las grabaciones de la segunda temporada Luis Miguel, la serie, cuyo estreno estaba programado inicialmente para este año. Sin embargo, luego de casi dos meses sin novedades sobre el futuro de esta serie, el pasado mes de mayo, Diego Boneta, el protagonista, anunció que la continuación de la historia llegaría hasta el próximo año. Ahora, se ha dado a conocer que, a causa del contexto actual, el guion de la bioserie de Luis Miguel está siendo modificado para poder reanudar los rodajes cuanto antes.

Natalia Beristáin, quien junto a Humberto Hinojosa ha dirigido los capítulos de Luis Miguel, la serie, reveló que los guiones originales de la segunda temporada están siendo ajustados con el fin de que el rodaje sea más seguro. “Pintaba bien, lo que leí me emocionaba, pero sé que están haciendo trabajo de reescritura profundo para atacar la pandemia y poder regresar a filmar lo antes posible, aunque por supuesto sin sacrificar la historia”, explicó la cineasta en entrevista con el diario Reforma, sin revelar más detalles sobre las modificaciones que sufrirá la trama producida por Netflix.

“Hay que modificar los guiones, no hay manera de regresar a trabajar pronto si no se empiezan a tomar en consideración protocolos de salubridad y eso impacta lo que se pone en la página”, admitió Natalia. Y aunque no se sabe cuánto repercutirán las medidas de seguridad en esta historia, en otras producciones se ha tomado la decisión de evitar las escenas de besos, ello con el objetivo de disminuir en lo posible el contacto entre los actores. Además, se ha optado por realizar las filmaciones en foros en vez de locaciones, ello con la finalidad de reducir la exposición de los elencos y staffs.

El anuncio más esperado

El pasado 21 de mayo, Netflix y Diego anunciaron por medio de sus redes sociales que la exitosa bioserie seguiría adelante, aunque el estreno sería en 2021. El joven actor compartió la buena nueva de la forma más original, pues lo hizo por medio de un video grabado en plena cocina. Adentrado en su personaje, Boneta interpretó un par de fragmentos de canciones de Luismi usando un batidor como micrófono. Y antes de que el clip terminara, el actor mostró un pequeño letrero con el mensaje que el público había estado esperando: "Luis Miguel. T2. 2021". No hicieron falta más palabras, pues de inmediato los fans de esta serie entendieron que el estreno de la segunda temporada de la serie llegará el próximo año. “¿Pa' que me mandan recetas de banana bread si saben cómo me pongo? La temporada 2 de Luis Miguel se está cocinando. 2021”, reafirmaba el post.

La transformación de Diego

A principios de enero, Diego sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que mostró su impactante transformación en Luis Miguel de adulto, en el que fue el primer adelanto de la segunda temporada de la serie. Dicho video confirmó además que Boneta seguiría interpretando a El Sol de México, pues habían circulado versiones de que dicha tarea podría recaer en otro actor. “Por mucho que brille el Sol, no puede escapar de sus propias sombras...”, fue el mensaje con el que se dio a conocer el breve clip. En esa publicación, realizada mucho antes de la contingencia, se señalaba que sería en 2020 que la segunda entrega de Luis Miguel, la serie vería la luz, fecha que tuvo que ser modificada.

