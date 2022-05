'A la Stormi', así fue la fiesta de hija de Camila Sodi y Diego Luna

Además de ser una guapa y talentosa actriz, Camila Sodi es una madre dedicada y amorosa. La estrella de Rubí tiene dos hijos, Jerónimo y Fiona, fruto de su relación con Diego Luna. Al igual que el actor, ella ha querido cuidar la privacidad de sus niños, por lo que en muy raras ocasiones publica fotos de ellos en redes sociales. El pasado mes de mayo, con motivo del Día de las Madres, la intérprete compartió en su Instagram algunas postales inéditas presumiendo su faceta de mamá, entre ellas algunas de sus embarazos. Además compartió una imagen, al parecer actual, en la que se le veía posando con sus hijos, y aunque quiso ocultar sus rostros para proteger, pudo notarse que los niños están muy crecidos. Pero ahora ha tocado a Camila consentir a sus hijos, específicamente a Fiona, pues ha cumplido 10 años. La intérprete no escatimó al celebrar a su hija menor, eso sí, con todas las medidas de seguridad ante la pandemia, tal como lo mostró en sus Stories, donde compartió algunos vistazos de los coloridos detalles de la fiesta. Desde la decoración, hasta los dulces, las actividades y el pastel de cumpleaños, todo estuvo minuciosamente cuidado para hacer que el día fuera perfecto. Con tan vistosos detalles, la actriz no pudo evitar bromear respecto a la similitud del festejo de su niña con los de Stormi Webster, hija de Kylie Jenner, a quien han organizado espectaculares fiestas. "Qué tiene la Stormi que no tenga mi hija, qué tiene Stormi que no tiene Fiona", se escucha decir la intérprete entre risas mientras muestra un vistazos de la fiesta de su niña, la cual sin duda será completamente inolvidable; haz click abajo para ver todos los detalles.

Loading the player...