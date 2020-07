El tratamiento médico con el que Toño Mauri lucha contra el COVID-19

La salud de Toño Mauri va mejorando, así lo dijo el actor a través de un breve comunicado, en el que además confirmó que permanece hospitalizado, esto a raíz del contagio de coronavirus que también afectó a otros integrantes de su familia. Recordemos que en días pasados, él habló al respecto en una entrevista concedida a Despierta América, en donde dio detalles de este padecimiento que lo ha llevado a someterse a estrictos protocolos médicos. De hecho, tras el reciente mensaje que compartió en redes sociales, se sabe del tratamiento que ahora sigue el intérprete, y que consiste en la aplicación del plasma de personas que se han recuperado de la enfermedad, con la finalidad de estimular la capacidad de combatir el virus en quienes se encuentran contagiados.

Fue su hermana, Graciela Mauri, quien explicó lo que ocurre con el intérprete, descartando que se encuentre grave como en muchos espacios se ha comentado, pues afirma que se actuó de manera oportuna en todo momento. Además, ahondó en el procedimiento médico que ha tenido que seguir Toño y que ha favorecido a su evolución. “Inmediatamente empezaron con un protocolo que le ha funcionado maravillosamente, le pusieron plasma…”, dijo durante una reciente entrevista concedida al programa televisivo Ventaneando. "Cuando una persona se contagia y se cura crea anticuerpos, y si esa persona después dona sangre, esos anticuerpos le funcionan a las demás personas que están infectadas, como si fuera una vacuna…”, dijo del tratamiento que continúa probándose en diversas partes del mundo.

En ese espacio, la también cantante incluso reveló cuál ha sido la reacción de su hermano, quien asegura está dispuesto a apoyar de la misma manera que lo hicieron con él, pues gracias a este tratamiento es que ha logrado parte de su mejoría. “Toño está como muy agradecido y dice que a él le va a tocar ahora donar plasma también, porque quiere ayudar a otros como lo ayudaron a él, porque esto es lo que realmente lo ha sacado adelante y también le pusieron anticoagulante…”, confesó Graciela, agregando que tras días de mucha angustia la familia se encuentra más contenta con las buenas noticias que han recibido.

En medio de su lucha contra el coronavirus, se dijo que Toño había sido llevado a terapia intensiva por la gravedad en su estado de salud. Sin embargo, Graciela puso fin a esas especulaciones, para explicar la razón por la cual su hermano fue dirigido a esa área. “Ingresó el viernes pasado, entró caminando al hospital, lo llevaron mi cuñada y mi sobrino… lo recibieron en el hospital y le han dado un trato increíble. Llegó y entró a terapia intensiva porque por los tratamientos que le están poniendo tiene que estar monitoreado las 24 horas, pero jamás estuvo entubado, ni está entubado. Él chatea con nosotros, ya está en terapia media… obviamente tiene que estar siempre con alguien que esté cerca para ver que los medicamentos y todo vayan haciendo lo que tiene que hacer, pero no porque su situación sea grave, de vida o muerte. No bendito Dios, estuvo ahí pero ya no está…”, dijo.

Los beneficios del plasma convaleciente

De acuerdo con la U.S. Food & Drug Administration, se le denomina plasma convaleciente a la parte líquida de la sangre recolectada de los pacientes que se han recuperado de COVID-19, pues estos desarrollan anticuerpos en la sangre contra el virus, que son proteínas que pueden ayudar a combatir la infección. Sin embargo, el organismo señala que “se está investigando el plasma convaleciente para el tratamiento de COVID-19, porque no existe un tratamiento aprobado para esta enfermedad, y hay información que sugiere que puede ayudar a algunos pacientes a recuperarse del COVID-19”. Del mismo modo, la FDA agrega que se alienta a las personas que se han recuperado, por al menos dos semanas, que consideren donar plasma, pues esto puede ayudar a salvar la vida de otros pacientes. Entre los requisitos que se piden está el diagnóstico previo y documentado por una prueba de laboratorio, así como otros criterios de donantes. El organismo además señala que “una prueba negativa de laboratorio para la enfermedad activa de COVID-19, no es necesaria para calificar a la donación”.

