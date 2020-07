Falleció Lilián de la Concha, la primera esposa del expresidente Vicente Fox

A través de Twitter, el periodista Beto Tavira confirmó el lamentable fallecimiento, la noche de este 30 de junio, de Lilián de la Concha quien fue la primera esposa del expresidente de Vicente Fox. Aunque su familia ha preferido vivir este duelo en privado, se reporta que murió víctima de cáncer, de acuerdo con lo escrito por el comunicador: “A principios de febrero de 2020 me contacté con Lilián de la Concha. Me contó que estaba enferma. Estaba muy optimista frente a la vida. No logramos vernos en un par de ocasiones. Luego la pandemia. Ahora su doloroso deceso que me confirman desde el Rancho San Cristóbal, Guanajuato”, se lee en el mensaje que se ha vuelto viral y con el que se dio a conocer la noticia a nivel nacional. El periodista también dedicó otras líneas a la familia, a manera de condolencias, que acompañó de una imagen de la boda de Paulina Fox, realizada en 2006, durante el último año del sexenio de Fox, donde aparece Lilián al lado de su hija y su exesposo.

Tras informarse del fallecimiento, varias figuras públicas enviaron su pésame a la familia, en especial a Ana Cristina Fox, hija mayor del matrimonio y quien es la más activa en redes sociales. Hasta el momento, la hija del expresidente sólo se ha limitado a responder: “Muchas gracias”, a un mensaje en el que le daban las condolencias por la muerte de su mamá. Además, de alguna manera, confirmó la causa de su muerte en un comentario en el que escribió: “Así es, por lo menos ya no siente más dolor”. Aunque no se conocen más detalles del fallecimiento de doña Lilián de la Concha, se le recuerda por algunos eventos, como la boda de su hija Paulina, donde la vimos convivir, no sólo con sus hijos, sino también con Martha Sagahún, actual esposa de Vicente Fox.

Lilián de la Concha y Vicente Fox se casaron en 1972, tiempo en el que construyeron una hermosa familia que conformada por ellos y sus cuatro hijos adoptivos: Ana Cristiana, Vicente, Rodrigo y Paulina. El matrimonio llegó a su fin en 1991, luego de 20 años de amor; aunque la relación terminó, la familia no dejó de crecer y, a la fecha, Lilián y Vicente Fox tienen seis nietos. De los cuatro hijos de la pareja, Ana Cristina ha sido siempre la más conocida, pues en su papel de hija mayor fue quien más apoyo a su papá durante la campaña presidencial, de ahí que muchos mexicanos la recuerden acompañando a Vicente Fox en diferentes actos oficiales.

Aunque Lilián de la Concha ya no era esposa del político durante su mandato, siempre compartieron su espíritu altruista. En este ámbito, destaca su trabajo como fundadora de la Casa Hogar Amigo Daniel que, este 2 de julio, celebrará su aniversario número 33. Si bien la relación con Vicente Fox llegó a su fin en 2001, siempre mantuvieron una relación cordial por el bien de sus cuatro hijos.

