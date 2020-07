¿Una nueva mudanza para ‘La Choco’ y Rafa Sarmiento?

Fue en agosto del año pasado cuando Jimena Pérez y Rafael Sarmiento decidieron cambiar de residencia y viajar a Madrid, la que se ha convertido en su ciudad desde entonces. A pesar de la distancia, los periodistas se han mantenido comunicados con sus seguidores en nuestro país a través de redes sociales donde han compartido varios entrañables momentos de su vida en España, país que eligieron para tratar el Trastorno Específico del Lenguaje que padece su hijo menor Iñaki quien, a principio de junio, celebró su cumpleaños número 5. Como ocurre con los acontecimientos importantes del clan, esta mañana, Rafa Sarmiento recurrió a Instagram para compartir una imagen que provocó revuelo entre sus seguidores. Se trata de una foto de la casa a la que se mudaron y que acompañó de la frase, escrita en inglés: “Comienza un nuevo capítulo”. En la imagen, aparece su pequeño hijo Iñaki recostado en una maleta colocada al centro de una habitación de su nuevo hogar.

La publicación de Sarmiento desató una ola de preguntas entre sus seguidores que no tenían muy claro dónde comenzaría la familia a escribir su nuevo capítulo. Aunque algunos comenzaron a especular sobre un posible regreso a México, lo cierto es que los Sarmiento Pérez sólo cambiaron de ubicación en Madrid pues, con el objetivo de tener la escuela de sus hijos más cerca y poder prescindir para algunas actividades del uso del automóvil, el clan cambió de barrio y está listo para adquirir un estilo de vida mucho más madrileño. Este cambio llega, apenas unas semanas después de que el gobierno español comenzara a levantar las restricciones sanitarias que los mantuvo varios meses en confinamiento voluntario.

Antes de anunciar su mudanza, hace unos días, Rafa Sarmiento compartió en su cuenta de Instagram una foto de su hijo Iñaki quien, según publicó, varias veces a la semana abandona su cama y se traslada a la de ellos: “Operación Okupa. 3 veces por semana o, a veces, 6”, escribió al lado de la imagen que generó varios likes y divertidos comentarios, como el de la hermana del conductor de TNT, Atala Sarmiento, quien reveló que está ansiosa por reunirse con su familia: “Ya quiero que venga de Okupa a meterse a la mía”, comentó. Su mensaje no pasó desapercibido para Rafa quien le contestó: “Ya casi. Y te apuesto a que va a suceder varias veces”, haciendo referencia a que, probablemente, pronto la familia viaje a Barcelona para pasar unos días con la presentadora.

¡Listos para las vacaciones!

Adaptándose a la nueva normalidad que se vive en aquel país, la familia no sólo está por cumplir su primer año en Madrid, también está por disfrutar su segundo verano en España. Ahora que la sociedad española comienza a ver la luz al final del túnel, en cuanto al tema del coronavirus, los Sarmiento Pérez están listos para la temporada más divertida del año, aunque todavía no han definido el itinerario oficial de las vacaciones, Jimena y Rafa están analizando la posibilidad de viajar a varias ciudades del país en las que figuran Barcelona, Alicante y Andalucía pues, como muchos madrileños en esta época, buscarán alejarse un poco de las altas temperaturas que se sienten en la capital española. La pareja busca que este verano sea inolvidable para sus hijos pues, debido a la contingencia sanitaria, no pudieron viajar a la Ciudad de México donde tenían contemplado pasar esta época del año, sin embargo, la pandemia provocó un reajuste en los planes.

