Ricardo Montaner presenta a Stefania Roiman, ¡su nuera más amorosa!

Con más de tres décadas juntos, Ricardo Montaner y su esposa, Marlene Rodríguez, han heredado a sus hijos el amor con el que ellos viven su matrimonio. Tan enamorados como el primer día, la pareja ahora es testigo de las historias de amor de sus hijos, como es el caso de Evaluna, su hija menor, quien recientemente se casó con el cantante Camilo Echeverría quien, en tiempo récord, se ganó el afecto de la familia. Aunque últimamente Ricardo Montaner ha hecho muchas publicaciones al lado de su yerno, haciendo pensar que era el consentido, resulta que el cantante también tiene un espacio en su corazón para otra integrante: Stefania Roitman, novia de su hijo Ricky. A través de su cuenta de Instagram, el interprete de Tan enamorado compartió una imagen al lado de la actriz argentina con quien su hijo tiene una relación desde finales del año pasado.

“La nuera amorosa…”, escribió el cantante como descripción de una imagen en la que etiquetó a la actriz quien le respondió con un: “Y el suegro más divertido, amoroso y maravilloso”. Aunque la relación entre Stefania y Ricky tiene relativamente poco, la argentina fue recibida con los brazos abiertos en la familia del cantante, de hecho, según contó en una entrevista para el canal argentino El Trece, la contingencia la tomó por sorpresa en Miami donde pasó la cuarentena al lado de todos los Montaner: “Estoy feliz y agradecida porque estoy con la persona que amo, con su familia, me siento feliz y contenida. En realidad, el tema del noviazgo, en las fechas, es raro, vamos a decir que desde finales de noviembre. El primer contacto que tuvo con él fue por Instagram, así que atenti, porque yo nunca le había dando una chance de conocer a nadie por una red social (…) Un día tuvimos una plática y le dije: ‘Yo estoy al 100% con vos, no quiero estar con nadie más' y hasta el día de hoy siento un amor tan grande”, contó.

Tan natural como se dio la relación con Ricky, Stefanie también experimentó lo mismo con la familia de su novio, sobre todo con su suegro de quien admitió ser una fan: “Yo siento que lo conozco, como toda la gente de la Argentina, siento que lo reconozco, porque lo he visto en programas de televisión, escucho sus canciones, porque en Argentina lo amamos, pero decía: ‘¿Cómo será en persona?, cómo será como… no sé, ¡como mi suegro!”. La actriz reveló que durante la contingencia pudo darse cuenta de la calidad humana de la familia: “La cuarentena, al pasarla todos juntos, potenció y dejó ver a kilómetros el amor que se tienen y, no solo entre ellos, todo el día están pensando cómo ayudar a los demás”.

El amor en tiempo de redes sociales

En marzo pasado, poco tiempo antes de que comenzara la contingencia sanitaria en el mundo, Mau y Ricky Montaner acudieron al programa argentino El diván de Cortá, en el que el hijo de Montaner narró cómo fue que una reacción en Instagram dio inicio a su historia de amor con Stefanie: “Nos conocimos por Instagram, yo le escribí, le contesté una historia como con corazoncitos. Yo no entiendo, siento que hay algo raro ahí, porque no entiendo cómo una mujer tan espectacular no podría estarme prestando atención. O sea, yo no sembré para tener una mujer así, entonces es muy bonito. Me contestó al toque, pero no me daba mucha bola, yo insistí. La invité a un concierto nuestro una vez, pero super casual todo, ella siempre una mujer super respetuosa marcando su distancia. Cuando nos conocimos no pasó nada, pero yo sabía que había cierta química sin decirlo (…) Hemos ido construyendo una relación muy bonita”, platicó en aquella plática Ricky quien se encuentra muy enamorado de la rubia.

