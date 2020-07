Toño Mauri está mejor tras el susto que vivió por el coronavirus: 'Tuve que ir al hospital'

En días pasados, Toño Mauri se sinceró con el público, confirmando a través del programa televisivo Despierta América, que tanto él como su familia padecen coronavirus, por lo que han tomado las medidas pertinentes para poder recuperarse de manera óptima, en medio de esta situación que ha golpeado al mundo entero. Sin embargo, recientemente comenzó a circular información en diversos espacios, en donde se aseguraba que el actor, quien actualmente reside en Miami, había sido hospitalizado a raíz de este padecimiento, por lo que él mismo ha roto el silencio para poner fin a la incertidumbre y dar una actualización sobre su estado de salud, un tema que a lo largo de las últimas horas ha acaparado toda la atención.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue a través de un breve comunicado en sus redes sociales, que Mauri puso fin a la incertidumbre, dando detalles de cómo se encuentra en estos momentos, en el que ha recibido todo el apoyo de sus seguidores. “Hola, muchas gracias a todos por preocuparse por mi salud y la de mi familia, gracias a Dios estamos bien, mejorando cada día…”, dijo en las primeras líneas de esta publicación, para después dar detalles de los protocolos a los que se apegó. “Yo tuve que ir al hospital y dentro de poco estaré en casa…”, agregó en su mensaje, horas después de que en un programa de espectáculos se dijera que había ingresado en terapia intensiva.

Y aunque Mauri no ahondó en detalles sobre su hospitalización, sí reconoció el trabajo de los profesionales que lo han asistido, por quienes pidió elevar oraciones ante la compleja situación que se vive por la pandemia. “Gracias a todo el equipo médico y de sanidad, que son héroes sin capa y merecen todo nuestro respeto. Sigamos pidiendo por ellos y por el fin de esta pandemia…”, agregó. “Gracias por sus oraciones. Con el cariño de siempre, Toño Mauri”, se puede leer al final de su breve comunicado, que ha recibido varias muestras de cariño por quienes han estado muy pendientes de su evolución.

VER GALERÍA

Las primeras señales de alerta

En su pasada entrevista con Despierta América, Mauri narró como fueron esos primeros días en que se comenzaron a manifestar los primeros síntomas del virus, aunque desconocía lo que estaba pasando pues, asegura, que tanto él como su familia han extremado precauciones a lo largo de todo este periodo. “Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil, la verdad es que pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo, mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho. Estamos tratando de ver por dónde andábamos o qué hicimos, pero la verdad, es que hemos estado en la casa, pudo haber sido un paquete de supermercado que no se limpió o pudo haber sido algo que entró a la casa, no sé, porque la verdad está muy expuesto, en ese aspecto, no sabemos por dónde, pero cuando ya te da es terrible porque te da mucha angustia…”, explicó.

VER GALERÍA

Durante su charla con el matutino, también confirmó que sus hijos, Carla y Toño, también resultaron contagiados, algo que por ende se extendió a su esposa, Carla Alemán, así como su yerno Pablo Fernández de Córdova Ferry, quienes presentaron los primeros síntomas. “Desgraciadamente hoy por la mañana nos dieron la noticia de que mis hijos también están contagiados…”, dijo apenas el 24 de junio. En ese espacio, también apuntó cuál fue una de los cambios que notó de manera inmediata. “Yo empecé el jueves con la molestia, el domingo perdí el sabor, el olfato y ya de ahí en adelante vino todo el desarrollo…”, comentó para el matutino.