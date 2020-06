¿Qué tal son los besos con Fernando Colunga? Lucero lo revela

Cada día, Lucero complace a sus fanáticos con nuevas confidencias sobre algunos sucesos poco conocidos de su faceta como estrella. Y no solo las anécdotas ligadas a sus éxitos han llamado la atención de sus seguidores, pues incluso ha destapado detalles de algunos contratiempos derivados del oficio, como cuando al filmar una escena de la película Zapata, junto a Alejandro Fernández, sufrió un leve accidente. Ahora, pasando la página de ese capítulo, la llamada ‘Novia de América’ ha hecho otra de sus revelaciones, esta vez para contar su experiencia al trabajar con Fernando Colunga en la telenovela Soy Tu Dueña y en específico de cómo fue grabar las escenas en las que ambos se dieron románticos besos ficticios.

Con plena emoción, Lucero también destacó la gran amistad que prevalece entre ella y Colunga desde hace ya varios años, un aspecto que en su momento favoreció a que el trabajo en el set marchara sobre ruedas, algo que incluso, afirma, los televidentes podían percibir a través de sus pantallas. “Ese gran amigo (Fernando) con el que compartí tantas y tantas escenas a lo largo de esa novela. La verdad es que sigue habiendo muchas fans, mucha gente que sigue viviendo en la nube ‘lucerina conlunguera’ y no las culpo, porque a mí también me pasó, estar viendo esa pareja con tanta química, con esas escenas tan lindas en el campo, en las haciendas, con los caballos, tantas cosas que a mí me parecían muy mágicas para verse en televisión, es lógico que nos enamoramos de esos personajes…”, dijo en un video para su canal de YouTube, Mucho Qué Contar.

Entrada en el tema, Lucero despejó la curiosidad de sus seguidores al hablar de aquellas escenas románticas junto a Fernando, algo que fue sencillo gracias a la confianza y profesionalismo que ambos mantienen. “La verdad es que no es fácil hacer escenas de besos, hacer escenas de amor con alguien que no es tu pareja en la vida real, sí se vuelve un poquito complicado. Al principio de una novela como esta, no conoces tanto a la persona con la que estás compartiendo momentos tan íntimos, para eso también hay que ser actor, hay que ser actriz…”, reveló. “Eso a mí se me facilitaba mucho con Fernando porque siempre muy respetuoso, muy disciplinado, muy dedicado. Trabajamos durante muchos meses, siempre con las ciertas inclemencias del tiempo, las distancias, las cosas a las que te sometes como actor…”.

Recordemos que en esa historia del año 2010, Lucero interpretó el papel de ‘Valentina Villalba’, mientras que Colunga lo hizo con el personaje de ‘José Miguel Montesinos’. “En esa novela disfruté mucho con Fernando por que es un actor que es tan disciplinado, dedicado, muy puntual en todo lo que él hace, muy metódico. De veras, una carrera que ha tenido él siempre tan exitosa porque justamente creo yo que pone el mil por ciento en todo lo que hace y fuimos grandes compañeros de telenovela…”, destacó.

Agradecida por ser ‘Valentina Villalba’

Por si fuera poco, Lucero también habló del gran significado que tomó para ella ser parte de un proyecto como Soy Tu Dueña, trabajo del que se siente enteramente orgullosa y que la pone muy feliz al evocar sus experiencias en el set. “Esta novela llegó a mí porque Nicandro Díaz el productor me la ofreció, y en un momento en el que creía yo, como lo sigo creyendo actualmente, que esa telenovela me venía muy bien… En esa novela hubo una armonía preciosa con todos. Yo no recuerdo haber tenido una novela, un proyecto en el que yo me la haya pasado mal… no, yo recuerdo cada proyecto con una alegría y un amor y una emoción inmensa… para mí fue una experiencia maravillosa, hubo momentos que guardo en mi corazón y en mi mente y me encanta compartirlo con ustedes…”.

