Por qué Alessandra Rosaldo dudó de que Vadhir viviera con ellos unos días esta cuarentena

A lo largo de estos días, la familia Derbez ha compartido vistazos y anécdotas de cómo lleva la cuarentena en Los Ángeles. De hecho, gracias a esas publicaciones, los fans del famoso clan se percataron de que Vadhir pasó algunos días en casa de su padre, en la que además protagonizó uno de los momentos más tiernos junto a su hermanita Aitana. Pero aunque todo marchó sobre ruedas, previo a que el joven galán se instalara tres semanas en la residencia, hubo algunas dudas por parte de Alessandra Rosaldo, quien durante una charla en su canal de YouTube con él y José Eduardo, que se encuentra en México, habló de esta situación. Sin embargo, la cantante admite que finalmente se llevó una grata sorpresa, pues contar con la presencia del joven en su hogar fue simplemente “una belleza”.

Sin más rodeos, Alessandra le confesó a Vadhir cuál fue su reacción cuando Eugenio le comunicó de su próxima llegada, algo que incluso la llevó a hacerse una importante pregunta. “Te tuvimos aquí en la casa tres semanas, que al principio, la verdad, cuando tu papá me dijo que venías a pasar unos días acá con nosotros por supuesto que fue ‘¡qué padre!’ y luego fue ‘¿de cuántos días estamos hablando?’”, comentó la también actriz durante la charla, haciendo evidente la gran confianza que existe entre ella y los hijos varones de su esposo, a quienes de cariño ha apodado ‘Los alacranes’. “Llegó con todo, y luego cada tercer día se iba de regreso a su departamento y regresaba con más cosas…”, dijo entre risas a José Eduardo, quien escuchaba muy atento y no paraba de hacer bromas al respecto.

Fue así como Alessandra reveló la fuerte razón detrás de la incertidumbre que la invadió, pues recordó cómo fue la experiencia que vivieron todos juntos en Marruecos, unas vacaciones que se convirtieron en uno de los realitys familiares más populares de la pantalla chica. “A mí me daba un poquito de nervio porque la última convivencia ruda que tuvimos fue en Marruecos y pues cómo nos fue…”, comentó simpática. “Después de ese viaje a Marruecos ‘híjole, a ver cómo nos va’. No es lo mismo vivir bajo el mismo techo, pero que tú te salgas a hacer tus cosas durante todo el día… a todos aquí metidos 24/7, viéndonos las caras y sin salir…”, dijo.

Pero más allá de todo, Alessandra celebró lo mucho que durante esos días con Vadhir en casa, la familia pudo disfrutar al máximo, tanto así que no dudó en expresárselo como muestra del gran afecto que se existe entre ellos. “La verdad es que estaba yo muy nerviosa, pero tengo que decir ‘Vad’, que tenerte aquí en la casa fue una absoluta delicia, un deleite…”, dijo la integrante de Sentidos Opuestos, que a lo largo de estos años ha logrado forjar una linda complicidad con los hijos del comediante, pues además tienen un punto en común: todos comparten un buen sentido del humor.

Cariño inquebrantable entre hermanos

Antes de finalizar esta parte de la charla, Alessandra no olvidó destacar uno de los aspectos más gratos de haber tenido a Vadhir en casa, y es que a raíz de eso, la pequeña Aitana pudo disfrutar de la compañía de su hermano, algo que llenó el corazón de felicidad de la orgullosa mamá. “Fue hermoso verte con Aitana esas tres semanas… fue una belleza tenerte aquí y lo hermoso que construyeron entre ustedes dos, esa hermosa relación que ya tenían pero que obviamente se fortaleció…”. Así mismo, el joven galán se expresó al respecto. “Fue bien bonito como reencontrar a Aitana de esa manera… llegó un momento en el que Aitana iba y era mi alarma, me despertaba en las mañanas… y me decía ‘¿vamos a jugar?’”. Recordemos que incluso los hermanos interpretaron a dueto el popular tema ‘Dance Monkey’, en el que la menor de los hijos de Eugenio Derbez, dio muestra de su talento como cantante.

