Ladies in red: Las hermanas Castro derrochan estilo bajo el sol de Miami

Aprovechando que en Miami poco a poco se han comenzado a levantar las restricciones por la contingencia sanitaria, Sofía, Fernanda y Regina Castro decidieron disfrutar de una jornada bajo el sol y ataviadas en sus bañadores más estilosos, las hermanas posaron para un par de imagen con las que causaron sensación entre sus seguidores de Instagram, quienes en tiempo récord popularizaron estos retratos en los que las hijas de Angélica Rivera y José Alberto El Güero Castro derrocharon belleza. Aunque sabemos que las chicas están pasando esta temporada en compañía de su famosa mamá, en esta foto no aparece; sin embargo, los seguidores de la más pequeña la cuestionaron sobre si fue ella la autora de esta fotografía, pero sofía aclaró que fue su papá quien la tomó. Desde que comenzó la pandemia, las hermanas Castro se reunieron en Miami, donde se sabe, también se encuentra su papá y su abuelita, doña María Eugenia Hurtado, mamá de la actriz.

Durante esta contingencia, las hermanas se han mostrado más unidas que nunca y a través de sus cuentas de Instagram donde colocaron esta imagen donde las tres eligieron el color rojo para lucir sus atuendos más coquetos para tomar el sol. A Regina, la menor, la vimos usando un bañador rojo, con estrellas blancas; mientras que Fernanda, la de en medio, se puso con un olán asimétrico, también del mismo tono. Por último, Sofía Castro llevó uno bikini blanco con rojo con el que dejó al descubierto su escultural figura que, según sabemos, ha estado cuidando mucho durante esta cuarentena, luego de que una lesión le impidiera entrenar, por lo que ha estado enfocándose en una alimentación muy balanceada que ya refleja los resultados.

En la foto, las chicas aparecen muy sonrientes, dejando ver la linda relación que tienen desde chiquitas y que, durante esta cuarentena, han fortalecido. Recientemente, Sofía tuvo que despedirse por una temporada de su novio, Pablo Bernot quien pasó el principio de la contingencia en Miami, al lado de ella y de su familia, incluso durante este tiempo lo vimos muy cercano con su suegra, Angélica Rivera, pues al parecer se lleva muy bien o al menos eso fue lo que dejó ver Sofía un día que preparó un pastel para todos en casa, del que sólo pudo comer una cuchara debido a su régimen alimenticio: “Les juro que no es por exagerada, les juro que no es por exagerada porque no me comí la rebanada de pastel completa y que nada más agarré una cucharada de mi pastel que quedó buenísimo, la bronca es que ahorita me estoy cuidando mucho en el tema de la alimentación y no me estoy dando ningún permiso”, explicó en aquella ocasión Castro.

Angélica Rivera, también disfruta con ellas en Miami

Además de los videos de Sofía donde apareció Angélica, su hija menor, Regina también ha compartido varias fotos a su lado. Al parecer las hermanas están disfrutando esta época al lado de su mamá, como cuando eran niñas, para muestra el clip que realizaron sobre el tag de hermanas en la que la protagonista de Destilando Amor se convirtió en la encargada de realizar la voz en off. Gracias a esta dinámica, nos enteramos de quién de las hermanas es la más sensible, la más desordenada, quién está enamorada y quién es la más chillona, título que le dieron a la mayor de las Castro, quien también resultó ser la más romántica.

Aunque Angélica prefiera continuar con su vida alejada de los reflectores, gracias a sus hijas sabemos que, en esta contingencia, han estado creando recuerdo familiares inolvidables en los que los juegos, la comida y hasta los maratones de series en Netflix han sido una constante, según comentó Fernanda en una de sus historias donde reveló que en casa se arman grandes debates por el contenido televisivo.