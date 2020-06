Memo del Bosque a su hija: ‘Aquí sigo para ti… no tengo prisa de irme a otro lugar’

Los últimos meses la familia de Guillermo del Bosque ha demostrado que unida es más fuerte. Desde el aislamiento voluntario que realiza, el productor ha dedicado varias publicaciones en su Instagram a sus hijos y a su esposa, Vica Andrade, a quienes ha agradecido una y otra vez el gran apoyo que le han mostrado en su recuperación luego de haberse sometido a un trasplante de médula ósea con el que combatió el cáncer que le detectaron en 2017 y del cual continúa en observación médica. Durante este tiempo de lucha, en casa, el productor ha contado con el mejor equipo para salir adelante, razón que lo motivo ha dedicarle un lindo mensaje a su hija Luna a quien le dejó claro que estará para ella y para sus hermanos, siempre: “Aquí estoy y aquí sigo para ti. La vida es tan hermosa y el amor todo lo puede, que no llevo prisa por irme a otro lugar que no sea estar en tus brazos”, escribió al lado de una foto en la que aparece fundido en un tierno abrazo con su hija.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Pero en los últimos días, Luna no ha sido la única que ha recibido lindas palabras de su papá. Recientemente, con motivo del Día del Padre, Del Bosque publicó un álbum de tres fotos en los que aparece al lado de sus tres hijos: Coral, Luna y Luca, post en el que también aprovechó para agradecer a su esposa: “Que el amor esté siempre en nuestra vida, lo mejor que me ha sucedido, ser papá de mis 3 maravillosos hijos, que me hacen inmensamente feliz. Gracias @Vica_tica por nuestro hogar. Los amo”, escribió. En las fotos, captadas en blanco y negro, se refleja la complicidad que el productor tiene con sus hijos, quienes durante su enfermedad nunca bajaron la guardia y su amor se convirtió en la mejor medicina para él.

VER GALERÍA

En febrero pasado, luego de concluir con el tratamiento al que sometió para su trasplante, Memo participó en una mesa de debate realizado en el programa Hoy, donde hizo un balance de cómo, a pesar de la adversidad, logró darle prioridad a las bendiciones que se produjeron en su vida: “Estos últimos meses han sido, probablemente, los más difíciles de mi vida, a nivel salud, pero también podría decir que lo más maravilloso que me ha pasado porque se acrecienta la fe en la casa, por el amor con la familia, por toda la fuerza, por tanta motivación de mensajes de amigos, como ustedes, de gente que no conoces, pero que estuvo ahí pendiente. Cuando se hace oración entre mucha gente, surge la fe, surge la energía. Yo siempre he dicho que Dios voltea y hace el milagro, yo me siento un milagro con lo que me pasó”, explicó.

Durante el tiempo en que Memo se sometió al trasplante hubo días que, por su salud, tuvo que estar completamente aislado de su familia. A la distancia, su esposa e hijos se hicieron presentes, pero, el día en que pudieron abrazarlo nuevamente fue, sin duda, uno de los más especiales en su vida: “Mi mejor regalo, el amor que todo lo puede, mis bebés, mi motor de vida. Vica gracias por estar conmigo siempre, ¡te amo! Estamos viviendo este milagro de la mano de Dios, ¡porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece! Gracias a toda la familia, amigos que están presentes y a tantos grupos de oración pidiendo por mi salud. ¡GRACIAS! ¡A los médicos y enfermeras que lo están haciendo realidad! Gracias. ¡Felices fiestas a todos!”, escribió el productor al lado de una imagen con sus tres hijos, captada durante la primera visita que los niños le pudieron hacer en el hospital.

VER GALERÍA

Las oraciones de sus hijos

Durante una entrevista con Jorge El Burro Van Rankin, Memo del Bosque le contó que, en uno de los momentos más difíciles de su tratamiento pidió a Vica y a su familia que centraran sus fuerzas en la oración, fue entonces que se enteró del lindo gesto que su hijo tuvo: “Vica le habla a Luca, que Luca había estado estresado, tiene 15 años, y le dice ‘oye prepárate porque la cosa viene complicada y porque me están diciendo que tu papá no saben si pase la noche’, eso fue la complicación de ese día. Al rato, Luca sé que se encierra en su cuarto y le habla a Vica y le dice ‘mamá, oré como nunca he orado, le pedí a Dios que no se lleve a mi papá y me dijo que no se lo va a llevar’. Entonces es algo como muy fuerte para nosotros, de un chavo de 15 años. Todos pidiendo y las niñas orando”, narró, en aquella ocasión el productor, quien no pudo evitar emocionarse al platicarlo.