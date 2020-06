Aislinn Derbez: 'Me di cuenta que yo era muy controladora'

A lo largo de estos meses, Aislinn Derbez ha transitado por un proceso de evolución interna que implicó una serie de cambios en su vida, entre ellos, tomar la decisión, de común acuerdo, de poner punto final a su matimonio con Mauricio Ochmann. Y claro, hoy la relación que prevalece entre los dos se fundamenta en una linda amistad, pues lo más importante para ambos es brindar amor y estabilidad a su pequeña hija en común, Kailani. Pero más allá de los recientes acontecimientos en torno a su separación, las reflexiones han sido constantes para la actriz, que con toda franqueza ha reconocido lo complejo que resultó para ella conducirse en determinados momentos de su etapa en matrimonio.

Tan directa como suele ser, Aislinn habló al respecto, para sincerarse sobre aquellas actitudes que la llevaron a meditar a profundidad y las cuales trabajó en la búsqueda de convertirse en una mejor persona. “Me di cuenta que yo era muy controladora, que quería controlar todo fuera bien a unos niveles excesivos. Entonces todo me empezó a salir al opuesto, todo lo que yo no quería que me pasara me empezó a pasar…”, reveló en días pasados durante una video charla, la cual fue retomada por el programa matutino Hoy.

Con el corazón en la mano, la protagionista de La Casa de las Flores, contó qué fue lo que pasó por su mente a raíz de percatarse de esas actitudes, por lo que no se quedó de brazos cruzados y actuó de inmediato. Por supuesto, el amor por sus seres queridos fue ante todo su gran motivación. “Uno nunca sabe lo que significa amor propio gran parte de su vida, porque nadie nos enseña. Ahí me di cuenta que me tenía que empezar a tratar a mí misma, con ese amor que le tenía a mi propia hija, a mi familia, a mi esposo en ese momento. Yo dije ‘¿por qué si puedo amar a estas personas no lo puedo hacer conmigo?’”, comentó la actriz en su íntima conversación.

Gracias a la motivación que Aislinn tuvo para cambiar de actitud, el amor creció tanto dentro de sí misma, que hoy pone en alto ese sentimiento, enteramente consciente de la gran fortaleza que ha derivado de ello. “Cuando me voy a dormir, me hago bolita y me digo ‘te amo’. De verdad, empiezo a decir ‘te amo’ y de verdad no saben cómo me ayudó hacerlo frente al espejo, viéndote a los ojos y traspasando todas las cosas que tienes y lograr realmente el ‘te amo’ es de las cosas más ricas…”, agregó la intérprete, que durante estos meses, a través de su podcast denominado, La Magia del Caos, ha compartido parte de sus experiencias en su búsqueda por la armonía.

Orgullosa de su convivencia con Mauricio

Desde que anunciaran su separación en marzo, Aislinn y Mauricio disfrutan al máximo de ver crecer a su su hija Kailani, un sentimiento que se ha manifestado en fechas tan especiales como la pasada celebración del Día del Padre, en la que la estrella dedicó un lindo mensaje al padre de su hija. “Este hombre es el mejor papá que conozco. Su incondicionalidad, amor, devoción y entrega a su paternidad es algo que nunca había visto antes en un hombre. Me siento muy afortunada de que mi hija tenga la oportunidad de tener un papá así. Me hace sentir muy tranquila y en paz el saber que su papá siempre la cuidará y amará tanto como yo. Me siento muy orgullosa de la familia que hoy tenemos (aunque no sea una familia convencional), del amor, respeto complicidad y confianza que hemos logrado”, dijo en su mensaje, que acompañó de una foto en la que aparecen ella y ‘Kai’ junto al actor y su hija mayor, Lorenza.

