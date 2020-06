Pedro Damián rompe el silencio y defiende a Eiza González: 'No debería ser considerada responsable'

El nombre de Eiza González acaparó titulares en días pasados, no solo por las imágenes en las que aparece de lo más romántica junto al actor Timothée Chalamet, sino también por el resurgimiento de aquellas escenas de sus inicios en la pantalla chica, en las que aparece con un maquillaje de ‘blackface’ en la telenovela de Lola, Érase una Vez. Sin embargo, la actriz se dirigió al público para rendir sus más sinceras disculpas, a la par de explicar que aquella interpretación se dio cuando ella tenía 15 años de edad y prácticamente en contra de su voluntad. Tras estas palabras, ha roto el silencio Pedro Damián, quien en 2007 encabezó la producción de esa serie, para apoyar la version de la actriz y al mismo tiempo eximirla de cualquier responsabilidad.

“Lo primero es lo primero. Me gustaría personalmente disculparme y asumir responsabilidad sobre mis decisiones con respecto a la escena que apareció en la serie Lola, con Eiza González como protagonista…”, escribió Damián en las primeras líneas del comunicado que dio a conocer a través de sus redes sociales. “Mis acciones vinieron de un lugar de ignoracia e insensibilidad de un problema que aun no había sido tratado en mi país…”, escribió, recibiendo de inmediato un sinfín de muestras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes además reconocieron el gran trabajo que Eiza ha desempeñado como actriz.

En ese espacio, el también productor de otras historias como Rebelde, habló de los detalles en torno a la escena y el por qué requiriró que la actriz se maquillara de tal manera en ese momento, aunque reiteró lo desatinado de esa elección que causó gran controversia, a partir de que recientemente resurgieran en la red imágenes de ese capítulo. "Todo eso pasó porque en la historia, el personaje, Lola, admiraba profundamente a Celia Cruz y quería parecerse a ella para seducir a su interés amoroso. De nuevo, eso fue muy ignorante, sin embargo, no teníamos la educación que tenemos ahora…”, apuntó.

Finalmente, Damián se comprometió a cuidar de manera rigurosa el mensaje en cada uno de los contenidos bajo su cargo, como muestra del notable cambio en la manera de pensar y el respeto hacia los demás. “De ahora en adelante, será una prioridad en cada proyecto que realice tomar decisiones conscientes y educadas…”, aseguró, para luego hacer énfasis en el apoyo demostrado a Eiza, quien desde un inicio se manejó con toda transparencia. “De acuerdo con la participación de Eiza, ella era una adolescente y no debería ser considerada responsable por sus acciones. Yo creo y Eiza cree que todas las vidas importan…”, finalizó.

La madura respuesta de Eiza ante los comentarios

De lo más directa, Eiza se refirió en días pasados a ese acontecimiento de sus inicios en la pantalla chica, respondiendo firmemente a la controversia, rindiendo sus más sinceras disculpas por lo ocurrido. “Lamento profundamente y me avergüenzo de haber usado el maquillaje de ‘blackface’ que se muestra en las imágenes que circulan. Como una niña actriz de 15 años de edad en mi primer trabajo en una telenovela mexicana, fui presionada en contra de mi voluntad, y sin ningún poder de negociación, no podía abogar por mí misma en la situación. Desearía haber tenido en ese momento la voz y el conocimiento que tengo ahora”, dijo a la publicación Page Six, en la que además reiteró la firme postura que hoy rige en su manera de conducirse no solo como profesuonal, sino también como ser humano. “Nunca participaría intencionalmente en algo que sabía que causaría daño o angustia a otra persona. Más que gestos de disculpa, es mi responsabilidad para educarme a mí misma y usar mi voz para defender a los demás. Y nuevamente me disculpo profundamente por lastimar a alguien”, dijo en aquel momento.

