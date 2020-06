Talina Fernández es tajante sobre su relación con el viudo de Mariana Levy: ‘No tengo nada que ver con él’ La presentadora de televisión aclaró que ella no tiene injerencia en la herencia de su fallecida hija y pidió no ser cuestionada al respecto

Han pasado más de 15 años del sensible fallecimiento de Mariana Levy y las cuestiones entornó a su herencia todavía no llegan a su fin. Luego de que se diera a conocer una situación con la casa propiedad de la actriz que dejó en un fraccionamiento de Morelos tienen un adeudo, ha vuelto a acaparar los titulares. De acuerdo con información de Ventaneando se sabe que, quien actualmente habita esa propiedad, es su viudo José María Fernández. Tras revelarse esta situación fue El Pirru quien reveló, también en este programa, que la deuda debe ser cubierta por la albacea del testamento. En ese sentido, durante una entrevista con Talina Fernández se le preguntó sobre este tema a lo que la conductora respondió que ella no tiene injerencia y así explicó: “Que se arreglen ellos, yo no tengo nada que ver”. Además, aseguró que en este momento no existe la relación con el papá de sus nietos Paula y Emilio Fernández Levy: “Yo no tengo nada que ver con él, ni quiero saber nada de él, ¿ok?”, comentó tajante.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

De lo que sí quiso dar detalles fue de las personas a las que Mariana dejó en su testamento como albaceas: “Mi hija Mariana dejó 3 albaceas, primero a Pato, luego a Coco, mi hijo y si lo tenían que cambiar, la última albacea que dejó fue a su muy amiga Carolina Capilla”. Debido a que la herencia de Mariana ha atravesado por un proceso muy largo, actualmente, es la tercera persona destinada a velar por la administración de sus bienes quien se está haciendo cargo. En ese sentido, Talina reconoció que la albacea no es cercana a sus nietos, pero sí está cumpliendo con su labor: “No, pero es cercana a la justicia y a la verdad”, comentó.

VER GALERÍA

Aunque Talina no quiso hablar más sobre la herencia de Mariana, sí platicó de su situación económica, reconociendo que está pasando por una mala racha: “Todo mi dinero lo invertí en viajar, conozco el mundo, me falta Sudáfrica, me falta Islandia y los países árabes, nada más conozco Marruecos”, comentó. Además, reconoció que aunque, en este momento, esta atravesando por una situación difícil sí posee bienes inmuebles: “Invertí en una casa, en otra casa y en una casita en Acapulco, así que no tengo ahorros líquidos, pero tengo tabiques”, explicó.

Su nieta Paula Levy ya vive con ella

En abril pasado, la conductora habló, también en el programa comandado por Pati Chapoy, de su relación con sus nietos, sobre todo de su Paula Levy, quien recientemente se mudó a vivir a la Ciudad de México con ella: “No, Paula vive conmigo, María vive en su departamento y Paula vive en mi casa. Es tan linda, ya tiene 18 años, Paula está guapérrima”, explicó Talina. En aquella charla también habló de María Levy, su nieta mayor, a quien adoptó cuando Mariana falleció: “María no está en México la agarró el COVID-19 visitando a su novio en Aguascalientes y ahí se quedó, no quiere regresar ni en avión ni en camión, entonces allá está desde hace un mes”. A pesar de que la relación con sus nietos ha pasado por muchas etapas, Talina siempre está al pendiente de los tres.

VER GALERÍA