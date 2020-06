Rafa Sarmiento, orgulloso de los avances de su 'gran maestro', su hijo Iñaki

Después de la cuarentena, poco a poco la familia de Jimena Pérez y Rafa Sarmiento han ido adaptándose a la nueva normalidad que se vive en Madrid, ciudad a la que se mudaron el año pasado para tratar el Trastorno Específico del Lenguaje que padece su hijo menor Iñaki, quien durante los últimos meses, se ha convertido en su gran maestro; ya que, a pesar de tener que lidiar con las restricciones sanitarias para salir de casa, ahora que ha retomado sus terapias, lo ha hecho como la mejor actitud y ganas de seguir avanzando en su proceso. Conmovido por las ganas que su pequeño, de cinco años de edad, le imprime a sus lecciones, Rafa Sarmiento compartió recientemente en sus redes sociales un mensaje dedicado al niño, con el que le hizo un reconocimiento por el ímpetu que muestra y que hace que todos los sacrificios valgan la pena. El camino no ha sido nada fácil, de hecho, durante el confinamiento el periodista denunció en redes sociales un par de incidentes a los que se enfrentaron debido a que, por la condición de Iñaki se les permitía salir a dar paseos cerca de su hogar; sin embargo, fueron víctimas de ataques de personas que, sin conocimiento de la situación, los increpaban en la calle.

Tras superar exitosamente la etapa de aislamiento, Iñaki ha regresado a sus terapias donde, gracias a las ganas, va avanzando muy bien y así lo reporta su papá: “Iñaki en sus terapias. Trabaja diario, le mete toda la onda del mundo. Hace unos esfuerzos titánicos. Intenciones verbales. Siempre de buenas. Siempre dispuesto. Tanto que aprender de él. Mi gran maestro. Él que todo disfruta. Nuestro inmenso orgullo”, escribió el conductor de TNT en su último post de Instagram, donde compartió una foto de Iñaki muy concentrado durante sus lecciones en las que progresa de manera sorprendente. Pero el esfuerzo del pequeño no sólo emociona a su papá, su mamá, La Choco, también está muy entusiasmada con el desempeñó de Iñaki a quien llamó “campeón” en la publicación de Rafa.

Apenas hace un par de semanas, Iñaki celebró su cumpleaños número cinco, fecha que Rafa aprovechó para dedicarle un sentido mensaje en Instagram que acompañó de un clip donde vimos al cumpleañero disfrutar de un paseo en triciclo: “Estoy convencido que no has traído más que amor, unión y alegría a esta familia. Espero poder enseñarte al menor la mitad de lo que yo he aprendido de ti. Mi gran maestro, el que disfruta las pequeñas cosas, el que encuentra el gozo en lo mínimo. El grande. El que siempre está de buenas, el que resiste y trabaja sin cesar. Pedalea en la vida Iñaki. Pedalea sin parar mi niño. No hay palabras para expresar el amor que te tengo. Cumpleaños total mi niño”, se lee en el feed del periodista.

De manera indirecta, el caso de Iñaki se ha convertido en un ejemplo para otras familias que atraviesan por la misma situación y su esfuerzo no ha pasado desapercibido en nuestro país donde, a principios de julio jugadores del Club Atlas le enviaron un emotivo video con el que reconocieron el gran trabajo que está haciendo en España: “A la distancia te queremos decir que te apoyamos. En Atlas te mandamos saludos, deseando que día con día sigas ganando este encuentro. Late Iñaki, late con furia”. Ante el detalle de los jugadores de la escuadra mexicana, Rafa les agradeció con un mensaje: “Lindo gesto que tienen con Iñaki en su regreso a terapias. Es cierto, el niño es betico como lo dicen aquí (…) pero en esto no hay colores ni clubes. Solo hay empatía, cariño, inclusión”, escribió.

Rafa Sarmiento le abre su corazón a ¡HOLA!

Fue en diciembre pasado cuando Rafa Sarmiento decidió romper su silencio respecto a la situación de Iñaki en un entrañable reportaje que protagonizó al lado de su familia, en exclusiva para ¡HOLA! México, en aquella ocasión, el periodista dejó en nuestras páginas un conmovedor mensaje dedicado a su hijo: “Le diría que voy a estar ahí siempre, que vamos a estar bien, le diría que, aunque lo sepa, lo amo y que es mi vida entera y, mientras yo viva, no le va a faltar absolutamente nada. Y que lo vamos a sacar adelante hasta donde él pueda, ahí vamos a estar”, comentó emocionada por el amor incondicional que le provoca Iñaki, su gran maestro.