¿José Eduardo ya pensaba en anillo? Alessandra Rosaldo lo balconea y él responde

Los Alacranes están de vuelta. Después de haber fortalecido su relación durante su visita a Marruecos, en enero de 2019, Alessandra Rosaldo, Vadhir y José Eduardo Derbez se volvieron a reunir, esta vez, de manera virtual para protagonizar una reveladora charla que la vocalista de Sentidos Opuestos compartió en su canal de Youtube. Emocionada de poder convocar a su squad de diversión, la cantante los presentó: “Ahora sí estoy de súper, súper manteles largos, porque estamos aquí, en mi canal, Los Alacranes, ¡Bienvenidos!”. Durante esta divertida conversación, donde dieron detalles de cómo están pasando la cuarentena, Alessandra aprovechó la confianza que le tiene a sus hijastros para balconear a José Eduardo al revelar que, dentro de los planes a futuro que tenía los tres estaba ayudarlo a buscar el anillo de compromiso para Barbara Escalante, con quien el actor terminó en septiembre del año pasado; noticia que dio a conocer a través de un comunicado con el que le informó a sus seguidores, incluso a su familia, su decisión.

Todo comenzó cuando Alessandra recordó el viaje familiar: “La última convivencia ruda que tuvimos fue en Marruecos y pues, ¿cómo nos fue?”, dijo para luego darle la palabra a José Eduardo quien admitió: “Nos costó la relación a varios”, comentó haciendo referencia a la ruptura de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann y a la suya con Bárbara. De inmediato Rosaldo dijo: “Ya que lo mencionas, y Vadhir no me dejará mentir, este era un plan de Los Alacranes desde Marruecos; yo me quedé en que Vadhir y yo te íbamos a acompañar a comprar el anillo de compromiso de Bárbara, me puedes explicar, ¿qué pasó?”. Con risa nerviosa, José Eduardo respondió: “Pues que no llegaron y ya no fuimos”.

No conforme con el argumento de José Eduardo, Alessandra añadió: “¡A ver!, exijo una explicación, porque, además quiero que sepas que me enteré por Instagram, así de ‘José Eduardo Derbez anuncia su rompimiento’ y yo así de, ¿qué?”. El actor le confesó que no fue la única: “Realmente toda mi familia se enteró por ese medio”. Admitió que lo puso muy nervioso la reacción de sus papás y hermanos: “Vadhir y tú miden más su distancia, o sea, si yo les hubiera dicho ustedes me hubieran dicho, ‘Ah, cool, lo mejor’, pero mi papá y Ais, en ese momento hubieran empezado las llamadas de: ‘¿Qué pasó?, ¿quién fue? (…) hubiera sido un caos y me hubieran puesto de malas, entonces dije, ‘¿para qué?’, mejor que se enteren así. De parte de mi mamá también fue así, se enteraron como va”.

El viaje familia que influyó en la ruptura

Ya con un poco más de perspectiva de por qué José Eduardo les anunció así su ruptura, Alessandra reconoció que la noticia sí fue una gran sorpresa: “¿Cómo pasamos de anillo de compromiso a se acabó?”, dijo para luego preguntarle por qué dijo que el viaje a Marruecos le había costado la relación, si Bárbara no fue: “Porque regresando aquí fue cuando empezaron todos los problemas, entonces de ahí siento que derivó toda la separación. Para mí fue de, ok, este viaje costó una relación allá, otra relación acá y los demás se salvaron”, explicó el actor. Durante esta conversación Alessandra resaltó que, de las parejas de la familia, sólo sobrevive la de ella y Eugenio, aunque las apuestas estaban centradas en ellos: “La única pareja que queda somos nosotros que, quizá, todo mundo hubiera pensado que era la primera que iba a separarse”, comentó en tono de broma.

