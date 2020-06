Rafaela Castro revela por qué su abuelita, Verónica Castro, estaba ‘aterrada’ en su última llamada

Desde Colombia, país en el que reside al lado de su mamá, Paola Erazo, Rafaela Castro hija menor de Cristian Castro y nieta de Verónica Castro reveló en entrevista con el programa Hoy cómo fue la última llamada telefónica que sostuvo con la actriz y conductora, con quien se comunicó de manera urgente, luego de enterarse por la prensa del sismo de 7.5 en la escala Richter que se sintió, el pasado 23 de junio, en la Ciudad de México y 10 estados estado de la República más, incluido Oaxaca, donde fue el epicentro. La pequeña de seis años de edad, quien ha expresado sus ganas de continuar con el legado artistico de la familia, contó que su abuelita sí se llevó un gran susto, pero dio a conocer que la primera actriz se encuentra muy bien: “Vimos las noticias y estaba temblando en México”, contó al inicio de la charla, donde también habló de su reciente graduación de sus lecciones de piano, que comenzó a tomar gracias a la recomendación de su papá, quien reveló que sus tres hijos llevan clases de música.

Rafaela contó que luego de enterarse de lo que había ocurrido en México se comunicó con la actriz, a través de una videollamada, donde puedo verla muy angustiada: “Mi abuelita me dijo: ‘estoy aterrada’, tenía la cara de susto. Hablamos y estaba muy asustada”, comentó la niña. Aprovechó la proyección del matutino para mandarle un cariñoso mensaje a Verónica Castro: “Le quiero decir que esté bien, que esté guardada en su casita, porque cuando eso del coronavirus y el terremoto se mezclan y se vuelve una vaina”, comentó.

Desde que comenzó la contingencia sanitaria, tanto en Colombia, como en México, Rafaela ha estado en constante comunicación con su familia, sobre todo con Cristian Castro con quien habla diario, según contó: “Con mi papá, todos los días porque él está muy preocupado por esta cuarentena, por mi salud. Yo quiero ya estar con toda mi familia (…) quiero tener a toda mi familia reunida”, comentó la niña quien, en aislamiento, celebró su graduación del Kinder y de sus lecciones de piano: “Muy bien, muy contenta, estoy en el piano tocando muy juiciosa”, comentó la menor de los Castro.

La experiencias de Verónica en el temblor del 2017

Como muchos capitalinos, con el temblor del pasado martes, Verónica revivió los difíciles momentos por los que pasó la ciudad, el 19 de septiembre de 2017. En agosto de 2018, la actriz reveló en entrevista con Ventaneando que en aquella ocasión se encontraba grabando una escena de La Casa de las Flores, serie que representó su gran regreso a la pantalla chica: “Yo con los zapatos nuevos, cuando volteo a ver las escaleras, que eran como piedra, para bajar del lugar, dije: ‘no, zapatos nuevos, temblor, la gente encima, todos andan corriendo’, yo me hinqué (…) ya me puse a rezar ahí hincada y, muy chistoso, llegó una viejita y me dice: ‘¿la ayudo para levantarse?’ y le digo no señora, estoy hincada rezando. Yo veía cómo explotaba la calle, cómo salía humo del piso y todos los edificios que estaban al lado de nosotros se caían”, recordó durante esta entrevista.

