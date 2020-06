Itatí Cantoral de la inquietud que vivió al creer que podría tener coronavirus: 'Estaba tan asustada'

En días pasados, un rumor acaparó la atención, pues se dijo que Itatí Cantoral, así como el actor Juan Soler, habían resultado positivos a una prueba de coronavirus, esto durante las grabaciones de la telenovela La Mexicana y El Güero. Por supuesto, esa versión fue desmentida rotundamente por el productor de la historia, Nicandro Díaz, zanjando así de una vez por todas esas versiones. Lo cierto es que la actriz ha tomado todas las precauciones necesarias para evitar el contagio, no solo a largo de la estricta cuarentena que llevó en casa junto a su familia, sino también de vuelta a los foros de grabación. Sin embargo, confiesa que vivió momentos de incertidumbre, y tras la duda por no tener certeza de cómo se encontraba, decidió realizarse algunas pruebas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

“Me hicieron las pruebas, no hubo una confusión, hubo como una duda. Me causó algo porque como se sabe muy poco del virus, porque ahora la gente psicológicamente estamos tan asustados que culpamos, ‘claro no se ha de haber cuidado’…”, dijo en una entrevista dada a conocer por el programa televisivo Despierta América, en donde reiteró la necesidad que tuvo en su momento, de corroborar que todo estuviera en orden, pues lo más importante no solo es preservar su integridad, sino también la de su familia, razón por la cual ha seguido al pie de la letra los protocolos necesarios para evitar contagios.

Itatí también recordó que a raíz de varios pensamientos que tuvo durante esos días, buscó la manera de poder tener claridad sobre lo que pasaba con su estado de salud, pues además tiene muy presente la experiencia por la que han atravesado otros famosos y que incluso han perdido la vida. “Obviamente yo hablé a hacerme una prueba, estaban cerrados los laboratorios, sábado y domingo. El lunes me la hicieron, gracias a Dios salió negativa… dos semanas atrás, por eso yo estaba tan asustada. Yoshio, que en paz descanse, era una persona muy sana, que no fumaba y que no había salido de su casa, y murió…”, confesó.

VER GALERÍA

Tras la incertidumbre, llega la calma

La estrella reconoce que tras superar ese instante en el que no tenía respuestas claras, se dispuso a seguir adelante, extremando precauciones como hasta ahora lo ha hecho. “Yo sabía que había hecho las cosas que me habían pedido, no salir de mi casa, obviamente, ni mis hijos, pero traía lo de Yoshio en la cabeza, es algo muy difícil. Gracias a Dios, por supuesto que no, y aquí estamos todos los días enfrentándonos a la situación diaria que cualquiera de nosotros se puede contagiar…”, comentó para el programa televisivo, tan transparente como suele ser con sus opiniones.

En su charla, Itatí no pasó por alto los estragos que ha hecho este virus alrededor del mundo, un problema que no distingue de clases sociales, así lo especificó la actriz que hoy ha recuperado la paz. “En esas horas de dudas pensé, obviamente, primero es la salud y todos lo podemos llegar a decir, ‘es que ella gana más, yo gano menos’, es un virus que no conoce de clases sociales. Aquí todos somos iguales, aquí no existe el famoso, ni el rico, ni el poderoso ni el culto, aquí a todos, si te da, te puede matar o ve tú a saber, si se quita o te deja consecuencias, es un problema mundial…”, reconoció la intérprete, que estos días se mantiene muy entusiasmada y enfocada en sus proyectos profesionales, agradecida por encontrarse de maravilla e invitando a sus fans a hacer consciencia sobre la situación.

VER GALERÍA