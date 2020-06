¿Comadres? Ana Bárbara da detalles de su amistad de más de 19 años con Vanessa Guzmán

Pocas veces, Ana Bárbara habla de sus grandes amigas en el medio del espectáculo; sin embargo, la reciente reunión que sostuvo con una de sus más cercanas dejó al descubierto una relación de la que pocas veces da detalles: su amistad con Vanessa Guzmán. Aunque en el pasado, la cantante ya había compartido fotos con la actriz, su más reciente publicación en Instagram dejó ver lo profunda que es la hermandad que existe entre ellas. A través de un sentido mensaje, la intérprete de Bandido reveló que la amistad con Vanessa se remonta al 2001, sólo unos días antes del sensible fallecimiento de su hermana Marissa Ugalde. En este texto, Ana Bárbara reveló que fue la actriz quien se convirtió en su gran apoyo para salir adelante de aquel duelo. Después de consentir a sus seguidores con divertidos videos al lado de sus hijos y su novio, Ángel Muñóz, la cantante, quien en días pasados sufrió una leve lesión jugando al basquetball, quiso dedicarle esta publicación a su “comadre”, como llamó a la protagonista de Soltero con hijas.

Con una selfie de ambas que, según se entiende en el texto fue captada durante la más reciente visita de la actriz a la cantante, Ana Bárbara escribió: “De esas tardes en las que ir a lavar ropa al río, ¡nos sanó! Comadre querida @vanessaguzmann porque son años los que llevamos de alegrías y uno que otro momento que la sonrisa se nos quitó. Pero, sabemos que se sellaron con los más valiosos sentimientos, los lazos de nuestro corazón. Sí, esos que naturalmente se hicieron cuando recién se me fue a otro plano del universo mi amada hermana Marissa, quien también te adoró desde que te conoció (20 días antes del día que partió). Así la vida, así la muerte, así la amistad que, desde ese entonces, nos unió. Gracias siempre por aquellos inolvidables tiempos en los que me compartiste tus herramientas para poder calmar mi dolor. Sabes que también aquí me has tenido y me tienes, que lo que no nos ha matado es, sin duda, lo que nos fortaleció”.

De inmediato, Vanessa reposteó la publicación de su amiga y añadió: “¡Me hiciste llorar!, pero de alegría. Con razón, con sentimiento y con pasión. Comadre de mi alma, gracias por esto, por aquello y por lo que falta. Te quiero con el alma. Por esos ángeles que nos unieron y marcaron nuestro destino”. Tras leer lo que le escribió su comadre, Ana Bárbara comentó: “Lo bueno es que las lágrimas son como la lluvia. Limpian y liberan el alma”, las palabras de las famosas provocaron revuelo entre sus seguidores que aplaudieron el cariño con el que se expresan la una de la otra.

Ahora que sabemos que son amigas, descubrimos varias cosas que tienen en común: además de la actuación, las comadres son apasionadas del ejercicio, razón por la cual las dos lucen espectaculares. También debutaron como mamás casi al mismo tiempo; mientras Vanessa tuvo a su hijo mayor, José, hace 20 años, Ana Bárbara recibió a Emiliano, hace 19. También ambas comenzaron su carrera con los certámenes de belleza, en 1989, la cantante fue Señorita San Luis Potosi y, por su parte, Vanessa fue Nuestra Belleza Chihuahua en 1995.

A la distancia, celebran juntas el Día de las Madres

Ana Bárbara y Vanessa son tan unidas que el pasado Día de las Madres se dedicaron una linda publicación. Debido a la cuarentena no pudieron compartir esta fecha, pero recurrieron a las redes sociales para felicitarse. Con un clip que captaron meses antes, Vanessa escribió: “Viviendo y riendo. Así casi 20 años de amistad y más, hermana de vida”. Este video originalmente lo publicó Ana Bárbara en su cuenta de Tik Tok sobre el que escribió: “Celebrando a la distancia”.