Toño Mauri y su familia dan positivo a Covid-19

Desde Miami, lugar donde reside desde hace unos años, Toño Mauri ofreció una entrevista para el programa Despierta América en el que reveló que, desde el jueves pasado, comenzó a sentir las primeras molestias relacionadas con el Covid-19. Según narró, luego de que los síntomas fueron avanzando decidió hacerse la prueba y resultó positiva: “Me siento bien, relativamente bien, pero esta enfermedad tiene altas y bajas, un día estás bien, otro día te sientes aplastado. En general creo que he tenido suerte porque me he estado checando mi oxigenación y estoy bien, entre 95 y 96, pero no deja de preocuparme porque, puede ser que, de la noche a la mañana, esto cambie y haya que correr. Ayer pasé buena noche, hace dos días no pasé buena noche. Yo empecé el jueves con la molestia, el domingo perdí el sabor, el olfato y ya de ahí en adelante vino todo el desarrollo”, explicó.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Toño compartió con el auditorio de este matutino cuáles fueron sus primeros síntomas que, según narró, son muy parecidos a los de una gripe común: “Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil, la verdad es que pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo, mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho”. Aseguró que están tratando de hacer un recuento para descubrir dónde pudieron contagiarse: “Estamos tratando de ver por dónde andábamos o qué hicimos, pero la verdad, es que hemos estado en la casa, pudo haber sido un paquete de supermercado que no se limpió o pudo haber sido algo que entró a la casa, no sé, porque la verdad está muy expuesto, en ese aspecto, no sabemos por dónde, pero cuando ya te da es terrible porque te da mucha angustia”, explicó.

VER GALERÍA

Aunque desde que se enteró que tenía el virus tomó sus precauciones y se aisló, para evitar contacto con el resto de su familia, lamentablemente, se acaban de enterar que sus hijos Carla y Toño también lo tienen y, por ende, todos en casa, incluida su esposa, Carla Alemán, y su yerno, Pablo Fernández de Córdova Ferry, también se han contagiado pues ya presentan síntomas: “Desgraciadamente hoy por la mañana nos dieron la noticia de que mis hijos también están contagiados”, contó.

El actor reveló que los chicos apenas comenzaron a sentirse mal, aunque están evolucionando muy bien, lo tiene muy angustiado el esposo de Carla, ya que tiene una condición respiratoria que podría complicar su proceso: “El que me preocupa un poquito es el esposo de mi hija porque tiene asma, entonces, quisiera yo cuidarlo desde ahorita para que no se vaya a complicar su caso, porque con el asma no quisiera que tuviera un cuadro fuerte, hasta ahorita, los síntomas son leves, pero me da miedo porque esto empieza a ponerse mal con el tiempo”, comentó respecto a su yerno quien, apenas en marzo pasado se casó con su hija en una íntima boda civil realizada ahí en Miami.

VER GALERÍA

Hace dos meses, cuando las restricciones sanitarias comenzaron a aplicarse en Florida, Toño Mauri concedió una entrevista Ventanenado donde narró cómo estaba viviendo él y su familia el inicio del confinamiento: “Nosotros vivimos en un complejo de casas en donde sólo pueden ya entrar servicios, nada más, y la gente que vive aquí, entonces, creo que son medidas muy extremas, pero es la única manera”, contó.