Mayrín Villanueva sobre la pérdida de dos protagónicos de telenovela: 'Me pegó muchísimo'

No es fácil convertirse en una de las actrices más reconocidas de la televisión, aunque gracias a su esfuerzo y dedicación, Mayrín Villanueva logró conquistar ese título desde hace ya varios años. Por supuesto, la madurez ha sido su mayor estrategia al momento de asumir cada uno de sus personajes, como ocurre ahora con su reciente participación en la serie Rubí, e incluso cuando ha tenido que hacer frente a las adversidades, como aquel día en que debido a cambios inesperados, perdió dos protagónicos de telenovela. Tan franca como suele ser, la estrella abrió su corazón sobre este par de contratiempos que la marcaron para siempre, y los cuales hoy recuerda como valiosos aprendizajes, enfocada en el presente y motivada por las nuevas oportunidades que la han hecho crecer como intérprete.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONDAS

De lo más sincera, Mayrín habló sin rodeos de ese par de episodios, esto al ser cuestionada en una reciente entrevista sobre los instantes que ella considera han sido los más difíciles de su carrera. “Yo creo que de los momentos más incómodos fue, el primero que fue hace muchísimo tiempo, que me prepararon como un año para hacer una telenovela. Ya tenía el pelo, el vestuario, todo ya listo, y a la mera hora, una semana antes, me dicen ‘qué crees Mayrín, que metieron a otra persona’. Me fui a llorar a mi casa, tristísimo. Ese me pegó muchísimo…”, confesó en una charla con Chiquinquirá Delgado, para el segmento en línea de Univsion, El Break de las 7.

Sin mencionar el nombre de la telenovela de la cual quedó fuera sin mayor explicación, destacó la gran lección que logró aprender por aquel tiempo, una manera de pensar que aplicó con firmeza ante lo que pudiera llegar a ocurrir. “Ya después yo decía, ‘hasta que no esté grabando ya no doy por hecho nada, ya no me encariño ni nada’…”, contó durante la conversación desde su hogar, enteramente sonriente y tan transparente como suele ser, no solo al hablar de los aspectos más personales, sino también cuando eso implica abordar detalles poco conocidos de su faceta profesional.

VER GALERÍA

El día en que la historia volvió a repetirse

Pero la charla fue más allá cuando Mayrín reveló que esa no fue la primera vez que recibió una noticia de ese tipo, pues en otro momento, por motivos inexplicables, quedó nuevamente fuera de un proyecto, situación que la llevó a realizarse varias preguntas, aunque en esa ocasión se dio en condiciones distintas. “Y la última fue ya grabando, entonces ya ni siquiera es eso, ‘cuando termine de salir la novela, entonces digo que sí estuve en esa telenovela’, porque estuve grabando, hicimos el claquetazo. Esas cosas a ego le dan un zape durísimo, porque sientes ‘¿por qué yo no? ¿qué tengo mal que te tienen que quitar?’”.

Tras esas experiencias incómodas, Mayrín se dispuso a salir adelante, poniendo todo de su parte para continuar. Apoyada por su familia, y por un público que fielmente está pendiente de su trabajo, retomó el vuelo, pasado la página de esos acontecimientos que hoy solo son anécdotas, mismas que la hicieron reflexionar para llegar a una importante conclusión que hasta el día de hoy recuerda con toda claridad. “Ya cuando lo piensas dices ‘a ver, nada más no me tocaba, no era para mi este proyecto, algo mejor va a venir para mí y lo sueltas y no pasa nada…”, dijo durante este espacio de confidencias.

VER GALERÍA