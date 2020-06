¿Niña o niño? Dulce María revela qué le gustaría que fuera su bebé

Después de que el pasado 8 de junio Dulce María causó revuelo en sus redes sociales con el anuncio de su primer embarazo, la cantante da detalles de su feliz estado. Emocionada con la próxima llegada de su primogénito, abrió su corazón durante una charla que sostuvo con la actriz española Mar Saura en un Live de Instagram. Aunque todavía no conoce el sexo del bebé, durante esta conversación habló de qué le gustaría que fuera, ¿niña o niño? Sincera ante este cuestionamiento, confesó que no tiene preferencia: “A ti te gustaría, ¿nene o nena?, en especial o te da igual”, le preguntó Saura: “Mira, la verdad, es que con que venga bien, con que el bebé esté sano o sana, la verdad es que eso es lo más importante. Los dos me harían mucha ilusión, imagínate, es una vida que está creciendo dentro de mí y a ver con qué nos sorprende la vida”, respondió Dulce, que atraviesa por una de la etapas más especiales de su matrimonio con Francisco Álvarez, con quien se casó en noviembre de 2019.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Durante esta entrevista, Dulce reveló que está en el tercer mes de embarazo y que será en algunas semanas cuando el doctor pueda revelarle el sexo de su bebé. También contó cuál ha sido su principal síntoma: “Estos primeros tres meses han sido de muchas náuseas, no he vomitado, pero muchas náuseas, de no soportar el jabón, más ahorita con todos los desinfectantes que usamos, no los soporto. Ahorita ya estoy un poquito mejor, sí me dan, a veces, náuseas, pero no todo el tiempo, como antes que era todo el día”, explicó.

La cantante habló del momento más especial que ha vivido durante estos primeros meses: “Cuando vas al ultrasonido y ves al bebé, cómo está perfectamente formado desde tan pocas semanas, eso te da toda la motivación para ser fuerte”. Debido a que está en el primer trimestre de embarazo, su cuerpo todavía no refleja su estado: “Ahorita todavía no se me bota la panza, entonces, te sientes mal y por eso sabes que hay algo diferente, pero no es como que lo sientas todavía. Cuando voy al ultrasonido es cuando digo: 'su corazón está latiendo dentro de mí y creciendo', es algo muy bonito, es algo muy impresionante, yo creo que no te cae el veinte hasta que lo ves”, detalló.

VER GALERÍA

La noticia sorpresa más especial de su vida

Aunque desde antes de casarse ya hablaba de la maternidad, contó que su bebé la sorprendió, pues la noticia llegó en medio de la filmación de una serie, misma que se suspendió por la contingencia sanitaria: “No es algo que estaba buscando en este momento. Claro, que es algo que amo y, mi esposo y yo lo queríamos y estamos felices, pero no lo esperábamos ahoritita, en plena pandemia, pero creo que las almitas bajan cuando tiene que ser y por algo está llegando en este momento (…) no sé cómo le vamos a hacer, yo me voy a tener que cuidar muchísimo para verme decente”, dijo haciendo referencia al proyecto en el que está y que comenzó ante de que supiera que estaba embarazada.

La plática con Mar Saura no ha sido el único foro en el que Dulce María ha revelado detalles de su feliz estado. Hace unos días, a través de Twitter le contó a sus seguidores cuál es su mayor antojo: “Sí tengo varios antojos , sobre todo me daban en las noches, pero la verdad es que trato de controlarme mucho, tengo que cuidarme , no puedo dejarme ir, con lo que sí caigo es con las papas con limón y chile y los chocolates”, escribió hace unos días en esta ciber charla donde comentó que una de las cosas que no se le antojan es el café, algo que antes del embarazo le gustaba mucho.

VER GALERÍA