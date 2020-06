El hermano de Itatí Cantoral da a conocer que padece Covid-19

Como muchas celebridades José Cantoral, hijo del maestro Roberto Cantoral y hermano de Itatí Cantoral, recurrió a su cuenta de Instagram para dar a conocer que dio positivo a la prueba de Covid-19. A través de un mensaje en el que reveló que sí presentó algunos síntomas, invitó a sus seguidores a no bajar la guardia y continuar aplicando las medidas sanitarias de seguridad para evitar más contagios. Esta noticia llega sólo unos días después de que salió a la luz que su hermana Itatí quien, recientemente regresó a las grabaciones de su nueva telenovela, dio un falso positivo en el test que aplicó la producción de La mexicana y el güero a todo su elenco. Debido a esta información, el productor de este proyecto, Nicandro Díaz, explicó qué fue lo que pasó: “Toda prueba tiene margen de error, es susceptible de salir equivocada y efectivamente en una primera prueba salieron positivos ambos (…) Se hicieron dos veces más las pruebas, y salieron negativas, es decir, fue un falso positivo, ellos nunca estuvieron infectados”, explicó el titular del proyecto.

Luego de que quedó aclarado que Itatí Cantoral no tuvo Covid-19, su hermano José, reveló que él sí padece del virus, aunque reconoció que está en franca recuperación: “Un saludo muy grande para todos, les comento que acabo de dar positivo a Covid-19, afortunadamente, ya vamos de salida, sólo con un poco de temperatura y cuerpo cortado, el doctor me dice que el viernes debemos mejorar”, escribió en la primera parte de su mensaje. El cantautor continuó invitado a sus seguidores a no bajar la guardia y continuar aplicando las medidas sanitarias de seguridad: “No relajen sus precauciones. Cuídense mucho y ninguna decisión está de más para cuidar a la familia. Si tienes que salir a trabajar, protégete de la mejor manera. Un gran abrazo para todos”, escribió utilizando el hashtag #Juntossaldremosaadelante.

Apenas la semana pasada, José Cantoral compartió en su cuenta de Instagram que salió de la cuarentena para dar una vuelta en su auto con motivo de su cumpleaños, eso sí, lo vimos utilizando cubrebocas, sin contar que, según escribió, no tuvo contacto con ninguna otra persona: “Mil gracias a todos por sus felicitaciones, primer día a dar la vuelta en el carro para romper la rutina porque no hay a dónde ir. Cuídense mucho y no se confíen que estamos en la parte más dura, gracias otra vez por estar aquí siempre para mí”, escribió el cantante.

Homenaje musical al personal médico

Durante esta cuarentena José Cantoral no se detuvo. A través de su canal de Youtube el cantautor ha estado compartiendo música como el tema Cuenta Conmigo que realizó con la colaboración de grandes deportistas de nuestro país como El Canelo, Julio César Chávez, entre otros. Con estas notas musicales, el hermano de Itatí realizó un homenaje al personal médico y sanitario de México: “De corazón para todos los que se juegan la vida literalmente día a día en la primera línea contra el covid-19 (…) Todos los que nacieron para ayudar a los demás, esta canción que junto a los más grandes deportistas de México, dedicamos con el alma como muestra de reconocimiento a su gran sacrificio”, escribió cuando lanzó este tema con el que dejó claro que estaba muy comprometido con la causa.