¿Acabó el amor? La novia de José Ron pone fin a los rumores en torno a su relación

Las alertas se encendieron recientemente, cuando los fanáticos de José Ron no pasaron inadvertido un importante detalle, pues su novia, Jessica Díaz, no solo borró las fotografías que a lo largo de estos meses ha compartido en redes sociales de su romance con el galán, sino que también, supuestamente, lo dejó de seguir. Y claro, este cambio tan repentino dio pie a que el rumor de su posible ruptura cobrara fuerza, algo que finalmente ha quedado aclarado tras la reciente entrevista que la actriz concedió al programa televisivo Hoy, en donde habló de su actual estatus sentimental, tomando todo calma y respondiendo de manera directa a los cuestionamientos.

Con una gran sonrisa, Jessica dio sus primeras declaraciones desde que este tema acaparó toda la atención, sin poder escapar de la obligada pregunta que le hizo un reportero de espectáculos que logró encontrarla por los pasillos de Televisa, para saber de una vez por todas por qué había dejado de seguir a su novio en las redes. “Constátamelo, a ver, ¿cómo que lo dejé de seguir? ¡Cómo crees! Claro que no, de hecho estaba hablando con él, con mi conejito…”, contestó entre risas la estrella para las cámaras del matutino, revelando así la tierna manera en la que además se refiere a él. Por supuesto, en este momento es claro apreciar que ambos se siguen mutuamente, aunque las preguntas continúan en el aire.

En ese espacio, Jessica además hizo énfasis en el tema de las fotos, reiterando el gran cariño que tiene por Ron, quien a diferencia de ella no ha eliminado ningún rastro de la relación que lleva con la actriz. “No lo dejé de seguir, no borré fotos y no borré nada. Cómo crees, como si yo hubiera borrado algo, lo adoro…”, dijo de lo más relajada, poniendo en alto lo bien que le ha sentado esta mediática relación sentimental. “Pues estamos juntos desde enero, muy contenta, la verdad muy contenta…”, aseguró.

De paso, y a propósito del actual estreno de la telenovela Rubí, la también cantante respondió si al ver a su novio en escenas románticas con Camila Sodi le provoca celos, expresando así su postura y tomando todo con plena madurez. “No, la verdad es que, imagínate, los dos salimos del CEA, los dos somos actores, pues no cuáles celos…”, explicó, para luego referirse a lo que él piensa de su trabajo en los melodramas. “Lo súper entiende, imagínate…”. De esta manera, Jessica echa por tierra las versiones de su posible ruptura, poniendo en alto este romance del que han sido testigos sus fanáticos.

José Ron, siempre reservado

Por otro lado, el galán de telenovelas ha guardado silencio al respecto. Hasta el momento, en sus redes sociales no se nota alguna actividad inusual, pues sus fotos junto a la guapa actriz siguen visibles como prueba de ese amor que surgió hace unos meses, y que al mismo tiempo ha sido manejado, hasta cierto punto, de una manera discreta. Sin embargo, en una reciente entrevista con el programa televisivo El Gordo y la Flaca, el tapatío fue cuestionado por este supuesto rompimiento con Jessica, aunque de acuerdo con la reportera de dicha emisión, él no quiso “confirmar ni desmentir” estas versiones, aunque sí aprovechó el espacio para compartir que, por el momento, no está entre sus planes tener hijos, pues está feliz con lo que está viviendo en estos instantes, aunque no ahondó en detalles específicos. Eso sí, dijo sentirse agradecido por los grandes éxitos que ha logrado consolidar a nivel profesional, más allá de las adversidades que ha tenido que sortear a lo largo de todos estos años.

