¡Paren las prensas! Captan a Eiza González y Timothée Chalamet besándose en Cabo

Las sorpresas no terminan este 2020 y cuando nadie lo esperaba un nuevo romance acapara las primeras planas: Eiza González y Timothée Chalamet. Mientras el mundo se centra en noticias referentes a la pandemia, los actores aprovecharon que las restricciones sanitarias al sur de Baja California se han levantado y algunas zonas turísticas han sido abiertas nuevamente al público, para disfrutar de una escapada con un grupo de amigos, en la que ellos se han convertido en los protagonistas. Esta tarde, el sitio británico Daily Mail y TMZ publicaron una serie de fotografías en las que muestran cómo los actores se pusieron cariñosos durante este viaje donde, incluso, se les captó besándose. Estas imágenes salen a la luz sólo un par de meses después de que el actor, nominado al Oscar en 2018, terminara su relación con la actriz Lily-Rose Depp. Por su parte, Eiza González disfruta de su soltería desde abril del año pasado, cuando fue relacionada con la estrella de la NBA, Klay Thompson, con quien, al parecer, sólo salió un par de ocasiones.

Las imágenes de Eiza y Timothée no dejan nada a la imaginación, pues se aprecia cómo los jóvenes disfrutan de una jornada de sol, en la que el actor, se sintió inspirado por su nueva musa, a quien le ofreció una improvisada serenata. Con ánimo de halagar a la actriz, tomó una guitarra y comenzó a cantarle a la protagonista de Amores Verdaderos, quien se mostró muy divertida ante el gesto de quien, parece ser, su nueva conquista. La noticia causó furor entre los fans y la prensa pues mucho se ha comentado sobre la diferencia de edades entre ellos; sin embargo, a los actores (ella de 30 y él de 24) parece no importarles este factor.

En estas fotos, que ya dieron la vuelta al mundo, aparece Eiza González ataviada en un bikini en tono nude con el que dejó al descubierto su escultural figura, con la que ha acaparado miradas en alfombras rojas como los Oscares o los Globos de Oro, ceremonias en la que la mexicana ha participado en los últimos años luego de que poco a poco ha ido ganando fama en el cine hollywoodense en cintas como Baby Driver. Por su parte, el protagonista de Call me by your name se mostró muy relajado y divertido durante estas vacaciones en la que Eiza lo hizo sentir como en casa. Además de las instantáneas captadas por los paparazzis, fans del actor han compartido en redes imágenes de él en México.

Como pocas veces habíamos visto a Timothée se mostró muy atento con la actriz, de quien no se despegó, incluso mientras disfrutaba con otro amigo, se acercó a Eiza quien lo tomó de la cara y le dio un tierno beso que activó todos los flashes de los fotógrafos que presenciaron lo que, parece ser, el inicio de un romance. Aunque estas fotos no demuestran que exista un noviazgo entre ellos, sí deja al descubierto que los actores podrían estar pensando en protagonizar una relación más allá de la amistad, ¿será que lo oficialicen?

