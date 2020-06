Yadhira Carrillo cuenta cómo fue grabar 'Rubí' junto a Bárbara Mori

En medio de la tempestad por la que atraviesa, Yadhira Carrillo no pierde las esperanzas de que su marido, Juan Collado, salga de prisión en menos de lo esperado. Y claro, ha puesto todo de su parte para mantenerse de buenos ánimos, no solo refugiándose en la fe, sino también tomándose un tiempo para revivir, a través de sus anécdotas, aquellos años en que su carrera como actriz le otorgó todos los éxitos, pues más allá de ser una mujer bella, dio muestra de su gran talento como intérprete. Precisamente, durante su reciente visita al Reclusorio Norte, compartió detalles de aquella época en la que formó parte del elenco de la telenovela Rubí, entonces protagonizada por Bárbara Mori, a quien recuerda con mucho cariño. Además, opinó de la nueva versión para referirse en específico al trabajo de Camila Sodi.

Durante la charla, Yadhira recodó cómo fue trabajar con Bárbara en esa historia del año 2004, en la que interpretaba el papel de Elena Navarro. Incluso, confesó que tanto ella como la uruguaya eran tan profesionales, que ninguna de las cachetadas que ambas se propinaron a lo largo de las escenas fue actuada. “Eran de verdad...”, dijo en la entrevista con varios espacios informativos, entre ellos el programa Suelta La Sopa. Y para no dejar lugar a dudas, ahondó en sus opiniones sobre Mori. “Nos abrazábamos (después de las escenas) y nos queremos muchísimo…”, aseguró la estrella de telenovelas.

Fue tanta la curiosidad de algunos reporteros, que Carrillo explicó con mayor detalle cómo fue que se realizó la grabación de esos instantes de conflicto ficticio, siempre guiadas por la instrucción de personas profesionales, que lograron dar forma a ese melodrama que se convirtió en uno de los favoritos de la pantalla chica. “Nos pegábamos de a deveras, porque nos decía Benjamín Cann, mi director, ‘es una y bien dada, o muchas y mal dadas, entonces de una vez que sea y que quede a la primera, porque van a salir bien golpeadas después de estarse dando tantas mal dadas. Entonces una fuertísima pero bien hecha’…”, compartió la también empresaria.

Al ser cuestionada por la nueva versión de Rubí, Yadhira admitió no haberla visto todavía, aunque conoce el trabajo de Camila Sodi y no dudó en opinar al respecto, sobre todo por las comparaciones que algunas personas han hecho de ella con Mori. “No puedes comparar, cada una tiene su propia esencia y ella, no sabes cómo me gusta Sodi, de verdad me gusta mucho, se me hace tan bonita, se me hace tan talentosa y es una niña que te atrapa, en el personaje que la quieras poner. A mí me encanta, se me hace que tiene una estrella hermosa…”, agregó.

Sincera sobre sus planes profesionales

A tenor de la plática en la que revivió sus años como actriz, Yadhira fue cuestionada sobre si tiene en mente el plan de retomar su trabajo en la pantalla chica, por lo que respondió segura de lo que en este momento desea. “Yo mientras Juan esté aquí yol voy a estar pegada a él el tiempo que sea, pegada por supuesto a él. No tengo en la cabeza absolutamente nada que solamente vivir y estar para lo que él necesita, porque yo llego a casa y me pongo a preparar lo que tengo que traer… todo eso te ocupa mucho tiempo, y además la casa. Yo soy mujer de casa, de toda la vida, no salgo mucho, y ahora menos. En realidad yo llevo un año sin salir de casa, alguna vez fui a darle a un abrazo a una amiga que cumplió años. Fuera de ahí al súper y aquí…”, afirmó.

