Vadhir Derbez de José Eduardo: 'Siempre hubo chismes de que no lo queríamos, pero lo amamos con todo nuestro ser'

Algo que caracteriza a los Derbez además del talento y simpatía es su unión y como familia. Los integrantes de este famoso clan siempre se apoyan mutuamente, ya sea cuando alguno presenta algún nuevo proyecto o cuando alguien se ve envuelto en una situación difícil. Hace unos meses Eugenio contó lo difícil que fue separarse de José Eduardo cuando era pequeño, mientras que él reveló en su momento cómo fue la experiencia de vivir con su padre años después. Ahora ha sido Vadhir quien ha revelado que, pese a haber crecido separados, y aunque se ha especulado sobre su relación de hermanos, lo cierto es que lo ama mucho.

Luego de una entretenida visita al supermercado la cual Vadhir documentó en su canal de YouTube, Eugenio y su hijo mayor emprendieron su regreso a casa, pues hay que recordar que desde hace semanas el joven está viviendo con su papá en Los Ángeles. Mientras el actor manejaba, empezó a charlar con su hijo respecto a sus hábitos al comprar alimentos y fue ahí donde llegó a la conversación el nombre de José Eduardo, pues señaló que los de él no son los mejores. La estrella de Quién es la Máscara aprovechó para hacer una intervención y dejar en claro sus sentimientos hacia su hermano, pues debido a que crecieron separados, se ha dicho que su relación no es tan cercana. “Para que sepan, mi hermano… Siempre hubo chismes de que no lo queríamos y no sé qué, que porque estaba alejado, pero lo amamos con todo nuestro ser, te amo hermano si ves esto”, expresó el actor de 29 años.

Vadhir quiso aprovechar el momento para pedirle a su papá que le contara algunas anécdotas con José Eduardo y el actor contó cuando hace unos años su hijo menor decidió irse a vivir con él. “Un día se fue a vivir conmigo, de repente me dijo: ‘Me peleé con mi mamá, me voy a vivir contigo'. Y yo: ‘What?’ O sea no porque… sino porque no podría creer que se hubiera pelado con su mamá porque son así de (unidos)” relató Eugenio, asegurando que su hijo siempre fue muy apegado a su madre, Victoria Ruffo, comentario con el que Vadhir estuvo de acuerdo. El papá de cuatro contó que durante el tiempo que José Eduardo vivió con él, un lapso de casi cuatro meses, le llevó a su casa varias mascotas, entre ellas un perro doberman, un gato y una serpiente y aunque ahora lo cuenta con humor admitió que entonces no fue tan sencillo, pues él está acostumbrado al orden meticuloso.

Cuando Vadhir prometió ‘sacarle sus trapitos’ a sus hermanos

Hace un par de meses, José Eduardo compartió en su canal de YouTube una amena charla con su hermana Aislinn cuyo contenido bien quedó resumido en el título ‘¡Esto no le va a gustar a Vadhir’. Y es que, tal como lo anticipó, en su encuentro virtual ventilaron algunas anécdotas tan íntimas como divertidas, algunas de las cuales fueron protagonizadas por Vadhir cuando eran un niño. Sin embargo, eso no fue lo único que compartieron, pues la actriz se deshizo en halagos hacia su hermano. "Vadhir hace de todo, y todo le sale bien, qué la pasa. Toma fotos, muy buenas, canta muy bien, es entonado el muchacho, baila muy bien también, levanta mujeres con las manos, así cuando baila”, señaló Aislinn.

Luego de esa reveladora sesión, Vadhir prometió que las cosas no se quedarían así y aseguró que expondría también a sus hermanos. “Me ventanearon bastante, pero se los prometo: después me voy a juntar con José Eduardo y luego con Ais, y les va a tocar a ustedes, se los digo. Les va a tocar su ventilada, porque también se me sus trapitos, les voy a sacar sus trapitos al sol, porque así que ustedes digan que blancas palomitas son, no, no, no”, advirtió en uno de sus videos, pero siempre dejando en claro que se trata de su forma de convivir entre hermanos.

