Grettell Valdez narró los problemas de salud que enfrentó por tomar suplementos alimenticios

Durante una de las charlas más sinceras que ha grabado para su canal de Youtube, Grettell Valdez les narró a sus seguidores el viacrucis que experimentó, hace unos meses, cuando enfrentó varias complicaciones de salud derivadas de la ingesta de varios productos y complementos alimenticios que, en su cuerpo, resultaron contra producentes. La actriz empezó este clip contando cómo fue que comenzó ha sentir las primeras señales en su cuerpo: “Llevo un año donde estuve muy enferma de varias cosas. Empecé con unos dolores de cabeza muy fuertes, después colitis, normal, o sea una colitis que me tomaba una pastilla y se me quitaba; después no podía dormir, me costaba mucho dormir, cuando a mí me gusta dormir y lo hago muy bien. En ese momento, yo no me di cuenta que algo estaba sucediendo en mi cuerpo, lo vi normal, decía: ‘Tal vez me mal pasé’”, contó. Aunque físicamente Grettell luce espectacular, como lo ha dejado ver en sus fotos en bañador, por dentro el uso de suplementos comenzaron a causar daños que nunca imaginó.

Grettell reconoció que, después de presentar los primeros síntomas de molestia, en lugar de acudir al médico, comenzó a aplicar algunos consejos de salud que vio en la red: “En vez de yo darme cuenta de estas alarmas, pues la regué y la regué muchísimo porque(…) tontamente cometí un gran error, lejos de empezar a ver las señalas que estaban pasando en mi cuerpo empecé a copiar (…) De repente, en Instagram, yo veía cómo Sutanita decía: ‘Yo me tomo en ayunas tal pastilla y me tomo vinagre de manzana, también me tomo tal cosa’ y la tipa con cuerpazo, 90-60-90 y yo decía: '¡Ahora mismo las encargo!'”, recordó.

La actriz se dejó llevar por recomendaciones de las que no investigó los efectos secundarios: “Me la vivía copiando, que si el té de palo azul, aceite de piña… entonces, empecé a tomarme todos esos complementos porque dije: ‘si ella está así y toma eso, yo también quiero estar así’. De por sí ya estaba teniendo síntomas de que no estaba bien mi cuerpo de que algo no estaba bien y me empiezo a meter todo este tipo de suplementos y cosas que, ¡ojo! son buenos, pero todos los organismos y cuerpos son diferentes, no lo que le cae a esa persona bien, te va a caer bien a ti”.

Sus problemas se complicaron con el tiempo

Grettell recordó que, en tiempo récord, los problemas que ella ya tenía se agudizaron: “A mí, lejos de hacerme un bien, me hizo un terrible mal, porque ya no era colitis, ya era una proctalgia fugaz que es peor que una colitis, son unos calambres que no se los deseo a nadie (…) Fui con tres grastros, los tres me dieron tratamientos por casi mes y medio, gasté una fortuna; me hicieron varios estudios, mandaron algunos a Houston. Se me quitó la proctalgia fugaz, pero ahora tenía unos reflujos terribles, claro, resultado de los fuertes medicamentos que me estaba tomando, entonces tapaba una, pero destapaba otras cosas y cada vez me sentía peor”, recordó.

Tras lidiar por casi un año con estas molestias que la mantuvieron de doctor en doctor, notó que todo se había desatado luego de que comenzó a ingerir todos estos productos sin prescripción. Cuando pensó que tendría que vivir tomando pastillas para controlar sus problemas gástricos, la actriz encontró en la alimentación su cura. En este vlog, dio a conocer que fue gracias a una doctora, especialista en química orgánica, que logró, a través de su ingesta de alimentos desparecieran todos los síntomas que había padecido. Confesó sentirse muy bien al encontrar la solución de forma natural.