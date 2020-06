De pronto flash… Chantal Andere acapara todas las miradas con su última foto 

Como muchos famosos esta cuarentena, Chantal Andere y su familia decidieron cambiar de aires y continuar el aislamiento en otro escenario: la playa. En compañía de su esposo, Jorge Rivero Lake y sus hijos, Natalia y Sebastián, la actriz se trasladó a Ixtapa, donde la familia celebró el Día del Padre, otra fecha importante que pasaron en confinamiento, tal como ocurrió con el cumpleaños número seis de Sebastián, el “bebé” de la casa quien, en mayo pasado, disfrutó de una íntima fiesta para cuatro. Aprovechando la espectacular vista de Zihuatanejo, Andere decisión posar para un par de fotos, captadas por su esposo, en las que presumió su esbelta figura, resultado de su disciplina y buena genética. Dejando claro que durante este aislamiento ha sido de las personas que se enfocan en el ejercicio; según hemos visto en su Instagram, se mantiene gracias a sus rutinas con pesas, yoga, lecciones de ballet y jazz. A sus 48 años de edad, la actriz posee una figura espectacular con la que dejó a sus seguidores con la boca abierta, pues desató un sinfín de comentarios halagando su aparecía.

Todo comenzó cuando, a través de una foto captada por su esposo, Enrique Rivero Lake, quiso felicitarlo por su labor como padre: “Gracias @Enriverolake por tantas cosas lindas que nos das, a mis niños y a mí. Sólo tengo palabras de agradecimiento a la vida y a mi familia”, escribió como descripción de una imagen donde posó espectacular ataviada en un bikini blanco con el que dejó al descubierto su torneada figura. Después de causar revuelo con esta primera instantánea, Chantal compartió otra, esta vez, en la que aparece recostada, con el mar de fondo: “Soñar, decretar, ilusionarte, pedir, agradecer y estar en paz”, escribió sobre esta instantánea que provocó la reacción de varias de sus amigas, como Inés Gómez Mont, quien le escribió: “¡Hermosa!”.

Además de esas fotos en bikini, Chantal dedicó un mensaje a su esposo, con motivo del Día del Padre, que acompañó de una foto de él: “Sin duda alguna, mis hijos no pudieron tener un mejor papá que tú @Enriqueriverolaje. Eres un padre ejemplar y maravilloso. Gracias por hacer a nuestros niños tan felices y hacerlos personas de bien. Y yo no pude tener a un mejor papá que tú. Te abrazo fuerte hasta donde te encuentres y te agradezco todo y tanto. En fin, estos dos hombres me hacen la mujer más feliz del mundo”, escribió.

¿Cómo le hace para mantenerse?

Desde que Chantal comenzó su carrera ha mostrado una figura muy esbelta que, en parte, debe a su genética, pues de su mamá, Jaqueline Andere, heredó su complexión, mientras que, de su papá, José María Fernández Unsáin, sacó la estatura. En 2018, la actriz narró que siempre ha sido delgada y que, incluso, ha tenido que someterse a regímenes alimenticios, para aumentar su masa muscular: “Estoy a dieta para subir, pero no está fácil”, comentó durante una dinámica del programa ¡Cuéntamelo Ya!

En repetidas ocasiones, la actriz ha tenido que hablar de cómo mantiene su cuerpo, algo que, en muchas ocasiones es resultado de las horas de trabajo y su labor de mamá: “Estoy igual, lo que pasa es que hago mucho ejercicio. Tenemos jornadas laborales muy complicadas, de muchas horas, pero estoy bien, estoy en el mismo peso”, comentó en 2017 al programa Sale el Sol, donde también habló del ejercicio que hace con su pequeño Sebastián: “Es todos los superhéroes al mismo tiempo, llegó de trabajar y quiere que hagamos un ring y empezamos a hacer cojinazos, cinco minutos y me destruye de cansancio”, comentó en aquella ocasión.