Pablo Lyle se deja ver en su faceta más paternal

Muchas de las imágenes de Pablo Lyle que han salido a la luz lo largo de estos meses, han sido de las visitas que el actor ha realizado a la Corte de Miami, ciudad en la que enfrenta un proceso legal desde marzo de 2019, a raíz del altercado vial en el que se vio involucrado. Sin embargo, ha sido gracias a su esposa, Ana Araujo, que los fanáticos del intérprete lo han podido descubrir en una de sus facetas más privadas, ahora compartiendo tiempo en familia y, sobre todo, disfrutando de la compañía de sus hijos. Y aunque no hay detalles específicos del momento en que fueron capturadas esas escenas, es visible el gran apego que Lyle guarda por los suyos, quienes han sido su principal motivo para luchar por salir adelante.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que Araujo destapó un par de breves grabaciones en blanco y negro en las que aparece el protagonista de Mirreyes vs Godínez acompañado de sus pequeños, instantáneas que además fueron publicadas en su cuenta durante la celebración por el Día del Padre. Para hacer más emotiva la breve entrega, ella colocó algunas frases en las mismas, aunque sin dar más detalles. “Feliz día, papasito”, se puede leer en la primera historia, mientras que en la segunda se incluye la frase “¿quién llegó?”, pues al parecer estaban recibiendo alguna visita.

Lo que más llamó la atención de estos clips, de tan solo algunos segundos de duración, es lo mucho que el actor se concentra para improvisar una breve interpretación del tema Shallow, de Lady Gaga, al mismo tiempo en que los niños siguen a su papá, quien fue grabado de perfil cuando miraba su celular y tomaba un descanso en un sofá. En otra de las publicaciones, Ana destacó la frase de la canción “we're far from the shallow now…” o que en español puede traducirse como “ahora estamos lejos de lo superficial”. Cabe destacar que estas nuevas imágenes surgen días después de aquella romántica postal que Araujo mostró en Instagram, en la que aparece ella y su esposo dándose un beso.

Los posibles escenarios para Pablo Lyle

Semanas atrás, luego de darse a conocer que le fue negado a Lyle el recurso de defensa propia, también se supo que su próxima audiencia a la Corte había sido aplazada, esto por motivo de la actual contingencia que permanece en los Estados Unidos a raíz del coronavirus. Mientras tanto, se han planteado algunos escenarios de lo que podría ocurrir con su caso, que ha mantenido muy pendientes a sus seguidores, desde el primer momento en que se reportó su detención. “En estos momentos todavía es posible que esta decisión de apelaciones lo intenten apelar a otra Corte de un nivel más alto, que ya sería la Corte Suprema del estado de la Florida. De no tomar esa apelación el caso regresa a la Corte criminal, donde él está enfrentado un juicio final que se anticipa pueda tomar lugar en algún momento a finales de este año y lo más probable es que se demore hasta el año 2021…”, explicó la abogada Sandra Hoyos en entrevista con Ventaneando.

En ese mismo espacio, la experta legal hizo énfasis en las razones por las cuales la Corte le ha negado la aplicación del recurso de defensa propia. “El Stand Your Ground tiene unos requisitos bien específicos, donde uno tiene que comprobar las evidencias, los testimonios tienen que comprobar que realmente fue en defensa propia. Lo que dice la Corte de Apelación en un breve párrafo es que desafortunadamente ellos no pudieron comprobarlo, y en base a esa inhabilidad de comprobarlo con evidencias contundentes, él no tiene derecho a esa inmunidad…”, famosos.

