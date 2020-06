Limpia parabrisas y mesero, algunos de los trabajos que hizo Eugenio Derbez antes de ser famoso

Un día en el súper mercado puede dar un giro inesperado cuando la creatividad se pone en marcha, algo que quedó muy claro para Eugenio Derbez, quien concedió una reveladora entrevista para el canal de YouTube de Vadhir, esto mientras ambos disfrutaban de hacer algunas compras. Y es que durante la cuarentena, los integrantes del famoso clan se han mantenido tan unidos como siempre, aunque aprovechando al máximo el tiempo para compartir algunas anécdotas con sus fanáticos, quienes no pierden la pista de cada una de sus revelaciones, como ha ocurrido en esta ocasión, en la que padre e hijo no solo han dado muestra de su gran complicidad, sino de lo capaces que son para dar sorpresas en torno a aspectos de su vida poco conocidos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

En esta ocasión, Vadhir no contuvo las ganas de ahondar en el pasado de su papá, pues mientras transitaban por los pasillos de la tienda, lanzó la pregunta que dio pie a las confidencias: “¿Has tenido algún trabajo fuera de ser actor o de estar en el medio?”, inmediatamente, Eugenio respondió, para revelar una de las razones por las que siendo tan joven tuvo que comenzar su vida laboral, aunque eso para nada ocurrió en el espectáculo. “La mamá de Aislinn era dura, entonces me decía, ‘aquí tienes que traer para pagar la renta’. Yo no vivía con ella, o sea, éramos novios pero me pedía que le cayera con una lana para la renta que ella pagaba…”, comentó.

Al evocar esa etapa, Eugenio recordó que incluso tuvo que buscar opciones para obtener ingresos, por lo que recurrió a una actividad en la que fracasó rotundamente. Sin embargo, eso no le impidió salir adelante. “Tuve que empezar a trabajar cuando yo estaba estudiando. Yo era hijo de papi y mami y no sabía trabajar y dije, ‘ahora qué voy a hacer si no sabía trabajar’, y me fui a comprar un kit de limpia parabrisas, limpiador de vidrios y una botellita con agua y jabón y estuve trabajando de limpia parabrisas, lo hice pésimo…”, dijo.

VER GALERÍA

Tras esa experiencia, el también productor de cine contó que tuvo que probar suerte en otros terrenos, por lo que encontró un empleo en el que finalmente logró conseguir cierta estabilidad, aunque temía que el hecho de ser hijo de doña Silvia Derbez, lo colocara en el ojo público. “Me pasé a la mesereada, porque como mesero la verdad es que fui muy bueno. A mí de lo que me daba pena, cuando estaba trabajando de mesero, que lo mismo me pasó de limpia parabrisas, es que alguien me fuera a reconocer. Yo no era famoso, pero mi mamá sí, entonces mucha gente me conocía como ‘el hijo de doña Silvia’…”, compartió.

Una anécdota para el recuerdo

Lo cierto es que durante sus años como mesero, Eugenio no escapó de quienes lograron reconocerlo, pues por aquel entonces su famosa mamá era una de las máximas estrellas del cine y la televisión. Fue así como echó mano de su ingenio para responder a quienes llevados por la curiosidad lograron reconocerlo. “Me pasó, sí llegó un momento en el que en una boda, o no sé qué era, me dijeron: ‘oiga joven, ¿usted no es el hijo de doña Silvia Derbez? ¿y qué hace usted aquí de mesero?’. No que me diera pena, pero yo decía, ‘van a decir que mi mamá no me da dinero, no me apoya', sentía como que iba a poner mal a mi mamá, o a mi papá. Entonces le dije, ‘no, lo que pasa es que estoy aquí trabajando para una película y estoy haciendo un research, estoy ensayando para una película, pero no le diga a nadie porque estoy de incógnito para ver cómo es la vida de un mesero y poder interpretar mejor mi papel’…”, comentó entre risas, recordando que dedicó de nueve meses a un año de su vida a esa actividad en la que asegura le fue muy bien.

VER GALERÍA