Galilea Montijo sufre una aparatosa caída al llegar a ‘Hoy’

Después de unos días de trabajar, desde su casa en Acapulco, esta mañana, Galilea Montijo volvió al foro de Hoy para integrarse a la nueva normalidad, a la que sus compañeros regresaron hace una semana. Emocionada por reencontrarse con toda la producción, la conductora arribó desde muy temprano a las instalaciones de Televisa San Ángel donde sufrió una aparatosa caída provocada por la lluvia. Al inicio del matutino se proyectó un video donde se ve a la tapatía, minutos después de haberse resbalado: “Déjenme contarles algo, mi hermana, nuestra carnala, siempre tiene entradas triunfales, ¡chequen esto por favor!”, comentó Raúl Araiza al inicio de este clip donde vemos a Montijo, sentada recibiendo atención medica de los paramédicos que se encargaron de valorar la lesión que sufrió en la rodilla: “Creí que estaba en Guerrero, me resbalé, es que, ve mis tenis. Hay que cuidarse”, comentó la conductora. Además, quedó grabado el desmayó tras la caída: “¿Te sientes mareada?”, le preguntaron, a lo que respondió con un: “sí, un poquito”, para luego desvanecerse: “Ahí la estábamos perdiendo ya, ¿qué te pasó Gali?”, la cuestionó Araiza.

Mientras se transmitía el video de su desmayo, Galilea no pudo contener la risa y comentó en tono de broma: “¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que no llevaba agua de jamaica, eso sí me coraje”. Ya con más seriedad contó: “Está lloviendo, el piso ya sabes, entonces, por no caer con el coxis, no sé cómo todo se fue a la rodilla”. Para sorpresa de los televidentes, Montijo reconoció que no fue la única accidentada en el foro: “Andrea Legarreta y yo siempre nos ponemos de acuerdo”, comentó para luego revelar que Andrea también sufrió una caída, pero en su casa: “Ayer, voy subiendo la escalera, traía cargando a mi sobrinita, tropiezo y con tal de rescatarla a ella hice todas las maniobras para que ella no se pegara y caí de rodilla, el borde del escalón me abrió, pero mira ya”, explicó Legarreta quien comentó que, en el momento del accidente recibió la atención de su cuñada que es doctora.

Dando muestra de su sentido del humor, Montijo aseguró: “Pero ¿sabes qué? Que no importa cómo te caigas, lo que importa es cómo te levantes”. Después de las risas, Galilea reflexionó y reconoció que no es la primera vez que, tras una caída o susto se desvanece: “Lo que me he dado cuenta es, ¿por qué me desmayo?, o sea, no era el paracaídas”, comentó. “Es algo que ya te ha pasado”, le dijo Raúl Araiza, mientras ella le atribuyó estos percances a "la edad". Antes de pasar a su sección de espectáculos, las conductoras mostraron a las cámaras sus curaciones; mientras que Montijo tenía toda una venta rodeando su rodilla, Legarreta sólo mostró un par de curitas.

Este no fue su primer desmayo captado en video

Efectivamente, esta no es la primera ocasión que la conductora se desvanece frente a las cámaras; en febrero pasado, la conductora se desmayó mientras se lanzaba de un paracaídas. En aquella ocasión, Montijo perdió el conocimiento durante unos segundos, cuando descendía, a sólo unos metros de tocar la tierra; donde ya la esperaban los servicios médicos y Juanpa Zurita quien la retó a lanzarse y con quien grabó esta cápsula para la televisión. Galilea aceptó este desafió a cambio de que el influencer aceptara ser conductor de la nueva temporada de Pequeños Gigantes, programa que se canceló, en marzo pasado, por la contingencia sanitaria.