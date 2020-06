¿Qué pensó la guapísima Mayrín Villanueva al ser elegida para interpretar a la mamá de Rubí?

La nueva versión de Rubí trajo consigo varias sorpresas, no solo el anuncio de Camila Sodi como su protagonista, sino también la participación de otros actores en la interpretación de los personajes que son clave a lo largo de la historia. Es el caso de Mayrín Villanueva, que se integró al reparto de esta producción para dar vida nada más y nada menos que a doña 'Refugio', la mamá de 'Rubí', papel que años atrás fue realizado por la actriz Ana Martin. A raíz de esta elección, la estrella tuvo una profunda reflexión sobre el paso del tiempo y de cómo este se ve reflejado en su trabajo, razón por la cual encuentra lógico que los realizadores se fijaran en ella para interpretar a una mujer mayor.

Al respecto, Mayrín se sinceró sobre el casting, admitiendo con toda madurez que este tipo de personajes son parte de su evolución como intérprete, haciendo énfasis en los motivos que encontró para aceptar ser la mamá de la protagonista. “Es aceptar el paso de los años, y también el paso de la trayectoria como actriz, que finalmente no me lo hubieran ofrecido, entonces verle el lado bueno…”, aseguró durante una entrevista concedida al programa televisivo Hoy. Sin embargo, asegura que de inicio la noticia la llevó a hacerse una pregunta, aunque eso no impidió que diera muestra de su profesionalismo. “Aceptando la vida como es, al principio es como de ‘ay, a poco ya me veré tan grande que ya me hablan para hacer un personaje de la mamá de Rubí…”.

Gracias a su trabajo y al papel que en esta ocasión le tocó interpretar, Mayrín tiene muy claro que los cambios en pantalla son notorios, a diferencia de lo que ha ocurrido en experiencias pasadas, aunque este es un aspecto que para nada le incomoda, pues además de asumir con madurez el paso del tiempo, es muy profesional. “Las mujeres somos muy vanidosas, siempre nos gusta salir bonitas y que nos digan ‘¡qué joven eres! ¡qué bárbara! Por ti no pasan los años’. Pues no, sí pasan y aquí estamos…”, dijo durante la charla, en la que se le vio emocionada por este reto que ha llegado a su vida.

Su primera transformación radical

Para este papel, Mayrín tuvo que dejar atrás la imagen sexy que la caracteriza, para asumirse como una mujer mayor y con una melena iluminada por las canas. Así mismo, la personificación incluyó que se marcaran algunas expresiones en su rostro, logrando así el efecto esperado. “Es un personaje muy bonito, un personaje emblemático de las telenovelas de este país. Totalmente (fue un cambio radical), es la primera vez que me toca soltar, aflojar las manitas y hacer personajes diferentes”, explicó en agosto de 2019, fecha en la que el proyecto comenzó a tomar forma y a despertar la curiosidad entre los fans de esta popular historia.

Por aquellos días, la actriz no solo dijo sentirse motivada por la oportunidad, también acalló los rumores que surgieron y que aseguraban que su esposo, Eduardo Santamarina, no estaba de acuerdo con que la madre de sus hijos interpretara a una mujer mayor. “Eduardo es el primero en apoyar siempre todo lo que hago y está increíble hacer algo que él ya hizo y que ahora yo lo pueda hacer”, comentó, evocando aquel momento en que el veracruzano se integró al elenco de la versión realizada en 2004, y en la que compartió créditos con Bárbara Mori, que por aquel entonces se encargó de dar vida a la villana 'Rubí'.

