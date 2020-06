¿Por qué Arturo Carmona ya no hablará de Aracely Arámbula? El actor reveló que, luego de que una entrevista que concedió fue sacada de contexto, prefiere no referirse nuevamente a la relación que tuvo con la actriz

Arturo Carmona está decidido, no volverá a hablar en público de la relación que sostuvo con Aracely Arámbula, ¿la razón? el manejo de una entrevista que concedió a Ventaneando en la que se insinuó que él pensaba en llegar al altar con la actriz; sin embargo, tras leer cómo se sacó de contexto su declaración, tomó sus redes sociales para aclarar este tema: “Se han dicho una serie de cosas, se ha dado un enfoque diferente a una entrevista que acabo de dar hace unos días a los medios de comunicación y me veo en la necesidad de aclarar esta situación (…) Me atrevo a aclarar esto porque creo que ya estoy un poco cansado de que se me hagan las mismas preguntas y que siempre me tengan que relacionar o preguntar referente a ciertos temas”, comentó en la primera parte de un video donde dijo no dará más detalles del noviazgo que protagonizó, en 2011, con la actriz, cuando ambos participaban en la puesta en escena Perfume de Gardenia.

Arturo reveló que tras esta entrevista varios medios de comunicación interpretaron mal sus declaraciones: “Se le dio el enfoque hacia una persona que no era la intención. Lo que voy a decir y lo que fue es que, para mí, mis relaciones las que he tenido siempre han sido de mucho valor y mucho respeto y de formalidad y, por ende, para mí el noviazgo es el pre-matrimonio. Yo no hablé de nadie, obviamente mucha gente sabe quiénes son o quiénes fueron mis parejas”, aclaró asegurando que en ningún momento se refirió a Aracely Arámbula, como la prensa lo aseguró.

Carmona aseguró que, de manera automática, los medios interpretaron que hablaba de Arámbula; sin embargo, hablaba en términos generales: “En este caso se fueron sobre una persona y dijeron que yo me quise casar (...) Estoy cansado de que me estén involucrando, ya es pasado. Es un tema de hace más de nueve años. Estoy haciendo este comentario referente a Aracely”, explicó. Por último, aseguró que prefiere ya no hacer declaraciones sobre esta relación que ocurrió hace tanto tiempo, sobre todo, para no interferir con relación nuevas: “Ya molesto porque si voy a salir o estoy saliendo con alguien es bastante incómodo para la persona con la que vaya a estar o para mí. Inclusiva para ella, no sé si ella esté ahorita con pareja, esté saliendo con alguien, entonces es incómodo”, puntualizó.

No volverá a hablar de ella

Aunque Arturo aseguró que en la entrevista nunca mencionó el nombre de Aracely, cosa que es verdad, Pati Chapoy transmitió de nuevo la charla en la que el reportero le pregunto por “ella”, dando a entender que Carmona sí sabía que lo cuestionaban sobre Arámbula: “Me encantan tus preguntas que son bien hechas y bien bonitas”, comentó el actor al escuchar la pregunta, después continuó: “Yo cuando decido estar con alguien obviamente me visualizo siempre, más adelante, y cuando estoy sentimentalmente con alguien pues… ya te respondí lo que querías saber”. Esta declaración fue precisamente la que se malentendió y que hoy ha quedado aclarada. A la distancia, Aracely y Arturo mantienen una relación de amistad y ambos lo han reconocido.

