Aclaran los rumores sobre el supuesto contagio de Itatí Cantoral y Juan Soler

Después de permanecer en cuarentena, hace unos días Itatí Cantoral y Juan Soler regresaron a los sets para iniciar los rodajes de su nueva telenovela, La Mexicana y el Güero. Emocionada, la actriz compartió en sus redes sociales algunos vistazos de este esperado regreso, el cual estuvo marcado por las estrictas medidas de seguridad, pues Televisa ha sido firme en este aspecto. De hecho Te doy la vida, otra de sus producciones, también ha retomado sus actividades con todas las precauciones. Sin embargo, las especulaciones no se han hecho esperar y hace unos días circularon versiones respecto a que Itatí y su coprotagonista habrían dado positivo a un contagio de Covid-19. Pero ha sido precisamente el productor del melodrama, Nicandro Díaz, quien ha salido a aclarar las cosas, rechazando que los actores hayan estado infectados en algún momento.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Cuestionado directamente sobre los rumores que hace unos días envolvieron a Itatí y Juan, protagonistas de su producción, Díaz contó lo que realmente sucedió. “Pues como ustedes saben, toda prueba tiene margen de error, es susceptible de salir equivocada y efectivamente en una primera prueba salieron positivos ambos, pero eso no quiere decir que lo hayan sido”, explicó el productor ante las cámaras de Hoy. “A todos nos sorprendió mucho porque son gente muy sana, que se cuida mucho”, continuó Nicandro, antes de señalar que, ante dicho resultado, optaron por repetir las pruebas confirmar o descartar cualquier situación. “Al final del camino pues se hicieron dos veces más las pruebas, y salieron negativas, es decir, fue un falso positivo, ellos nunca estuvieron infectados”, aseguró.

VER GALERÍA

“Ellos siempre estuvieron tranquilos, porque sabían cómo habían pasado su cuarentena, Itatí incluso tiene a su madre en su casa, a sus hijos, en fin… Y pues nadie había mostrado ningún síntoma, por supuesto ellos tampoco”, comentó el productor, quien incluso reveló que él mismo accedió a hacerse la prueba, la cual arrojó un resultado negativo. “Lo que nosotros hicimos fue corroborar, en este caso, pues que eran negativos”, explicó. Además, Díaz aclaró que fue hasta que se realizaron las pruebas necesarias y que se confirmó que nadie estaba contagiado que se iniciaron las grabaciones. “No es que estuviéramos grabando y salieron positivos y ‘ay estamos todos asustados’, no fue así. No habíamos empezado a grabar cuando se hicieron estas pruebas”, señaló. “Absolutamente, nadie salió positivo”, reiteró.

VER GALERÍA

Graban con todas las medidas de seguridad

Tanto Itatí como Juan Soler han dado cuenta en sus redes sociales que el rodaje de su nueva telenovela se está realizando con todas las medidas de seguridad, tanto de parte del elenco como del staff. “Parte del equipo de La Mexicana y el Güero, disfrutando la diversión y la responsabilidad del trabajo... Todo lo demás, es lo de menos”, escribió el galán de origen argentino al compartir una foto en la que aparece la actriz y otros compañeros junto a integrantes de la producción ataviados con cubrebocas.

Por su parte, Itatí publicó la semana pasada un breve video en el que mostró la sesión de peinado y maquillaje previo a las grabaciones y en ella dejó ver que todos los estilistas usaban además de mascarilla una careta facial como medidas de protección. La actriz se ha mostrado muy entusiasmada con este proyecto, el cual llega luego de que, como muchos, hiciera una pausa en su carrera debido a la pandemia. “En estos momentos lo que a mí más me ha apoyado y me ha llenado de fuerzas son mis hijos y mi familia. Han sido momentos muy difíciles y fuertes para todos, pero yo tengo la suerte de tener a mis tres hijos junto a mí y eso me ha hecho una mujer fuerte. La familia lo es todo y en estos momentos de muertes, de enfermedades y de infecciones, lo único que puedes hacer es amar y combatirlo todo con amor”, dijo hace unos días en entrevista con Las Estrellas durante el arranque de las grabaciones en el foro 15 de Televisa San Ángel.

VER GALERÍA