Pati Chapoy se conmovió hasta las lágrimas al celebrar su cumpleaños en 'Ventaneando' La conductora no pudo evitar la emoción al ver a todo su equipo cantándole 'Las Mañanitas'

Este 19 de junio Pati Chapoy está de fiesta por su cumpleaños número 71, fecha que comenzó a festejar desde ayer, cuando la producción de Ventaneando organizó un convivió que no se esperaba. Como todos los días, la periodista de espectáculos llegó al foro para la junta editorial; sin embargo, sus compañeros le tenían un plan que la conmovió hasta las lágrimas y del que ella compartió detalles durante la emisión de ayer. A menos de una semana de haber regresado al trabajo, luego de casi tres meses de hace home office, la conductora pudo comprobar el cariño que le tiene todo el equipo de este programa que quiso hacer de este cumpleaños una fecha inolvidable. Según contaron más tarde, "la jefa", como le dicen, disfrutó de tres pasteles y de un menú de comida árabe. La titular del programa narró que se emocionó tanto que no pudo evitar derramar algunas lágrimas de alegría, pues a lo largo de su vida sólo ha experimentado en dos ocasiones una sorpresa de esta naturaleza.

A través de un clip que compartieron durante el programa, vemos cómo fue sorprendida la conductora quien, llegó al foro ataviada en un estiloso vestido azul cielo que combinó con un original cubrebocas. Fue Pedro Sola el encargado de narrarle al auditorio cómo fue que planearon este festejo inesperado para Pati: “Como mañana es cumpleaños de la señora Chapoy, hoy todos los de la producción estuvimos listos (…) cuando entró le cantamos Las Mañanitas y había globos, había serpentinas. Ahí viene entrando, mientras todos estábamos aplaudiendo”, comentó el conductor mientras se transmitían las imágenes donde aparece la cumpleañera llorando.

Pati reveló por qué se emocionó tanto con este detalle que le prepararon: “Sí, este es el segundo cumpleaños sorpresa que me festejan. No sospechaba para nada, obviamente, solté el llanto de la emoción, me sentí muy halagada, muy querida y se los agradezco siempre”, comentó mientras Pedrito le decía: “Eres muy querida por todos Pati, muy admirada, todos te queremos mucho” a lo que respondió con un: “Y yo los amo”. Durante esta fiesta sorpresa vimos varias de las nuevas medidas que como el uso de cubrebocas y la forma de soplar las velitas: “con un aplauso, ¡claro! emites aire”, explicó Pati.

Los obsequios de sus nietos

Sobre su original cubrebocas, la conductora reveló que fue un obsequió de sus nueras y nietos, de hecho, mostró toda la colección que le regalaron para que tenga opción de cambiarlo de acuerdo con su vestuario: “Me compraron mis nietos, no sabes la cantidad. Dependiendo el humor que yo vaya a tener y la combinación que yo pueda hacer con mi ropa. Están fabulosos, vienen de un Museo muy importante, los compraron con Carla Fernández, diseñadora mexicana, que hace unas cosas increíbles; viene el nombre del artesano que lo hizo de la venta de estos cubrebocas, un porcentaje es para el artesano que lo hizo”, explicó.

Debido a la contingencia sanitaria, este año, Pati no podrá festejar con su familia, sobre todo con sus nietos, a quienes es muy cercana, sobre todo a Martina y Jacinto, hijos de Rodrigo Dávila y Manne Felici. Así como ella celebrará su cumpleaños a la distancia, el pasado 5 de mayo, su hijo y su familia festejaron los dos años de Jacinto, quien recibió una cálida felicitación por parte de su abuelita a través de redes sociales.