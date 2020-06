‘¡Bienvenido al mundo Luka!’: Karla Souza anuncia el nacimiento de su segundo hijo

Fue a finales de mayo cuando, de manera sorpresiva, Karla Souza anunció a través de su cuenta de Instagram que estaba en la dulce espera de su segundo hijo al lado de su esposo, Marshall Trenkmann. Hoy, a menos de un mes de aquella noticia, la actriz lo volvió a hacer y por este mismo medio, dio a conocer el nacimiento de Luka, a quien le dedicó un entrañable mensaje: “Hay tanta injusticia en el mundo y como madre me hace pensar en cual mundo quiere ver a mis hijos crecer. Miro a Luka y a Gianna y me trae esperanza, pero también me inspira a dedicarme a ser parte del cambio que tanto necesitamos. ¡Bienvenido al mundo Luka!”, se lee en su feed. Este nacimiento viene a reacomodar los roles en casa y ahora, su primogénita Gianna, debuta como hermana mayor, una faceta en la que seguro mostrará su lado más protector.

Si bien Karla Souza es muy reservada con los detalles de su vida privada que comparte en redes sociales, cuando se trata de acontecimientos tan trascendentales como este, no duda en hacer partícipes a sus más de 3 millones de seguidores, quienes le hicieron llegar varios mensajes de felicitación por el nacimiento de Luka. A tenor de los comentarios, la llegada de su segundo bebé fue toda una sorpresa, incluso, para algunos de sus amigos del medio, como Ana de la Reguera quien escribió: “¡Ya!, ¿A qué hora?”. Este anuncio provocó la reacción de más de 130 mil de sus fans que, en menos de una hora de haber hecho la publicación, ya viralizaron la noticia.

Apenas el pasado 25 de mayo, Karla provocó el asombró de sus fans al compartir dos imágenes en las que presumía su avanzado estado de gestación. La actriz acompañó estas entrañables instantáneas, en las que aparece cargando a su hija Gianna, del siguiente texto: “Los que ya vieron el primer módulo de Unleashed ya lo saben, pero construir este curso también ha coincidido con mi embarazo. Abrirme de una forma tan profunda al crear vida ha sido un regalo y me siento honrada de seguir compartiendo, creciendo y liberando con ustedes en este curso durante las siguientes 4 semanas”.

Su debut como mamá

Karla Souza debutó como mamá en abril de 2018, con la llegada de Gianna a quien presentó a través de Instagram con un emotivo mensaje: “Tengo algo que compartirles”, escribió aquella vez anunciando que estaba embarazada para, de inmediato, dar a conocer que su bebé ya estaba entre sus brazos: “Dios nos bendijo”, publicó al lado de la primera imagen al lado de su primogénita. Con Luka, Karla repitió un poco la fórmula pues, si bien anunció recientemente su embarazo, también eligió vivirlo alejada de los reflectores. Luego de gritar al mundo que estaba en la dulce espera de su segundo hijo, Karla se animó a publicar una foto más durante las grabaciones de la temporada 5 de la serie How to Get Away with Murder, donde ya presumía su baby bump.

Karla Souza comenzó a escribir su historia familiar en junio de 2014 cuando le dio el “sí, acepto” a Marshall Trenckmann en una boda de ensueño realizada en Tequesquitengo, México, que los novios compartieron en exclusiva para ¡HOLA! México. La actriz caminó al altar con un espectacular vestido firmado por Óscar de la Renta con el que se convirtió en la señora de Trenckmann ante la presencia de más de 250 invitados que disfrutaron de esta celebración que fue una fusión de toques mexicanos, franceses y americanos.