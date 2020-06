¿Qué hizo Ale Capetillo para que su hermanito no se quiera acercara ella? La joven contó en una de sus historias en Instagram por qué Dani prefiere mantenerse alejado de ella en estos días

Tal cómo lo reveló durante su debut como vlogger, Alejandra Capetillo es una amante de la moda; en ese sentido, hace unos días publicó la foto de uno de sus peinados preferidos para el clima cálido: unas trenzas. Aunque la hacían lucir muy bien y varios de sus seguidores la halagaron por esto, confesó que en casa hay un integrante a quien no le gusta cómo se ve. A través de su cuenta de Instagram, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, grabó varias historias con este look, con el que logra que su cabellera tenga un rizado extremo, pero con el que provoca temor a uno de sus hermanitos. Según contó, este peinado desató el temor de Daniel que, al verla, prefirió tomar su distancia ya que sentía que la joven tenía antenas en la cabellera. En el clip, Ale invitó a su hermanito Dani a posar junto a ella, una petición que el pequeño rechazó. Lo chistoso de esta situación es que la semana pasada los “bebés”, como le dicen de cariño a los mellizos, no se le despegaban, incluso, tuvo que esconderse para grabar un video con el que anunciaba la publicación del primer video de ella y su hermana para su canal de Youtube. Haz click en nuestro video y mira la tierna reacción de su hermanito al ver sus trenzas.

