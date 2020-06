Las lágrimas de Adal Ramones por el debut de su hija Paola como directora

A lo largo de su carrera, nunca antes un trabajo había sido tan especial para Adal Ramones como Renacer, el cortometraje que protagonizó bajo la dirección de su primogénita, Paola Ramones, quien recientemente se graduó de la prepa de manera virtual debido a la contingencia sanitaria. Como parte de la tarea creativa que surgió en casa, durante esta cuarentena, se creó este proyecto fílmico en el que, en 4 minutos 24 segundos, el actor se dejó llevar por las indicaciones de su hija quien, con 19 años, ha encontrado su vocación en el séptimo arte. Como parte del lanzamiento de este corto, el conductor y la joven ofrecieron una entrevista con el programa Venga la Alegría donde Ramones no pudo contener las lágrimas al ver esta historia transmitida en televisión abierta. Siempre apoyando las inquietudes de sus hijos, quienes ha revelado en distintas ocasiones que son lo más importante en su vida, Adal y Paola narraron de dónde surgió la idea de grabar este mensaje de reflexión con una narrativa audiovisual de primer nivel.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADA

Con lágrimas en los ojos, el conductor dijo: “De verdad estoy muy contento, indescriptible. Ayer no pude dormir, porque ayer lo lanzó, era un momento muy esperado por Paola y que nos cuente cómo se le ocurrió la idea y cómo nos ayudó esta gran casa productora en Acapulco Vertebra Tiburón, la música original de José María, Chema, Frías”, comentó para dejar claro que, en este proyecto, no se involucró más allá que con su trabajo como histrión: “Yo ahora si nada más fui el actor, no tenía de dónde escoger era el único que estaba en Acapulco a la mano, la verdad estoy muy contento”.

VER GALERÍA

Por su parte, Paola reconoció que desde hace un tiempo descubrió su gusto por el cine; sin embargo, este trabajo lo hizo sin ningún tipo de preparación académica: “Todo empezó porque yo ya le había dicho a mi papá que quería estudiar cine que, de verdad me apasionaba y mi papá siempre me decía, ‘pues sí, sí veo que te gusta’, pero nunca lo había intentado, no estudiaba, acabo de terminar la prepa, y justamente ahora que estábamos en Acapulco, yo ya tenía las ganas de hacer un video como de reflexión de todo esto que he escuchado y platicado con mis amigas, que siento yo en el fondo de mi corazón y dije tengo que expresar hacia fuera, hacia la gente que quiero, que me sigue, a la gente que podamos llegar y mi papá me dijo: "Ok Paola, vamos a hacerlo”.

La joven confesó que, de primer momento, este trabajo se realizaría con la cámara de su celular, pero tuvo la fortuna de contar con el apoyo de una casa productora de Acapulco, que la ayudó a que su corto tenga una calidad de película profesional: “Yo te grabó a ti, eres el único actor que tengo ahorita aquí a la mano y vamos a hacerlo en la playa. Yo tenía una idea muy, muy diferente a lo que terminó siendo; después fue subiendo de nivel, subiendo, subiendo con la casa productora que es Vertebra de Tiburón, ellos la verdad fueron un impulso enorme para este proyecto. Llegamos con el escrito y obviamente todo el mundo opinó fue de: ‘Mira Paola, creo que podemos hacer esto’, porque no lo sé todo, yo me fui a la guerra sin fusil”, explicó.

VER GALERÍA

También se estrenó como guionista

Pero la joven no sólo hizo su debut como directora, también realizó sus pininos como guionista: “Primero mi papá me dijo: ‘Paola, ¿te lanzas a escribirlo?’ y dije ¡va, sí me lanzó a escribirlo”, comentó para luego detallar lo difícil que fue llegar al resultado final: “Me dijo (su papa): ‘Paola yo creo que sale más, otra vez; me fui al mar me quedé toda la tarde pensando, no podía acomodar bien mis ideas, le mostré otro y me dijo ‘Chaparra, le falta algo más’ (…) A la tercera vez que lo hago, me quedé horas, horas en mi cuarto, hasta que llegué y le dije, ‘Papá ya lo tengo’, lo leyó y me dijo '¡Wow, impresionante!', obviamente, hubo cosas que tuvimos que cambiar, como que teníamos que hacerlo más literario, mi papá también le echó de su cosecha”.

Por último, Paola reconoció que con este trabajo encontró su vocación, pues ahora está segura que en el cine está su futuro,a demás agradeció a su papá por tanto apoyo: “De aquí aprendí bastante, aprendí que de esto quiero vivir, de esto quiero aprender más. Como le decía a mi papá, no lo sé todo y tengo un gran maestro a mi lado que me apoyó y no hubiera sido sin él”, finalizó la joven quien, en el pasado ya exploró su faceta como actriz.