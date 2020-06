Alessandra Rosaldo y la razón por la cual su matrimonio con Eugenio Derbez ha sido duradero

La historia de amor entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez es sin duda una de las más sólidas del espectáculo. Con más de una década juntos y una hija en común, los esposos han encontrado la fórmula perfecta para permanecer unidos, más allá de lo complejo que suele ser llevar una vida en pareja. Y no solo gracias a las redes sociales los fans de la familia han podido reiterar ese inmenso cariño, también a través de las múltiples declaraciones que ambos han compartido a lo largo de estos años, como recientemente lo ha hecho la cantante, quien durante una divertida entrevista con El Escorpión Dorado, abrió su corazón sobre cómo ella y su famoso esposo han podido conseguir que todo marche sobre ruedas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A bordo de una camioneta y como copiloto, Alessandra aprovechó el paseo por la ciudad de Los Ángeles para responder varias preguntas durante la simpática charla, en la que además de recordar que lleva seis años viviendo en los Estados Unidos, no dudó en despejar una de las mayores incógnitas de su anfitrión, quien en tono de broma preguntó: “Oye, ¿pero cuándo se van a divorciar?”. De inmediato, la intérprete respondió entre risas, siguiendo la broma de su entrevistador. “Pues ya se tardó conmigo. Ya llevamos 14 años…”, explicó, para luego reconocer la fortaleza que ambos han tenido para continuar tan unidos como hasta el día de hoy.

En el encuentro, Alessandra destacó que gracias a varios factores su matrimonio con Eugenio ha logrado continuar con la plenitud de siempre, pero uno de ellos sin duda ha sido el más importante. “Seguimos enamorados, a pesar de todo, a pesar de nosotros mismos, a pesar de muchas cosas…”, reveló, para luego contar que si bien no escapan de discutir en algunos momentos, esas diferencias siempre son por situaciones intrascendentes. “Hemos durado tanto tiempo porque afortunadamente no hemos tenido broncas fuertes, reales, verdaderas de cosas…”, apuntó la también actriz, que asegura sentirse feliz y muy orgullosa de la familia que ha conformado y de los logros que ha conquistado por sí misma.

VER GALERÍA

De hecho, Alessandra hizo énfasis en la notable estabilidad que hoy define cada uno de sus días, una dicha de la que siempre habla con total orgullo. Por esa razón, se tomó un tiempo para dejarlo claro ante el simpático entrevistador, que celebró por la buena actitud con la que su invitada se dirige. “No cambio mi vida por nada del mundo, y no cambio ser la esposa de Eugenio por nada del mundo y ser la madre de Aitana por nada del mundo. Y soy todo, soy esposa, soy madre, soy cantante, soy actriz, soy la de antes, soy la de hoy, soy la de mañana, soy todo…”, dijo Rosaldo, quien además hizo evidente su buen sentido del humor, un rasgo de su personalidad que definitivamente comparte con su esposo.

Enamorados y con planes de cumplir otro sueño

Fue en 2012 cuando Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo sellaron su amor con una impresionante boda, un sueño que si bien lograron hacer realidad, desean repetir tantas veces como sea posible, así lo aseguró la intérprete en meses pasados durante una reciente entrevista concedida al programa televisivo Ventaneando. “Es un sueño que desde antes de casarnos dijimos: ‘nos gustaría casarnos muchas veces, en todos los países, de todas las maneras, bajo todos los rituales’. Y la verdad es que no lo hemos hecho, no lo hemos cumplido. Entonces ahí está esa segunda propuesta, vamos a decirle (a Eugenio) que cumpla”, comentó divertida, sin olvidar agregar, cómo se imagina que podría ser ese especial momento. “Pues tendrá que ser algo muy íntimo, muy chiquito. Me lo imagino quizá frente al mar, no sé si en la playa o a lo mejor con alguna montaña ahí de frente, pero sí, algo mucho más íntimo…”, contó.

VER GALERÍA