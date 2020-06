Vanessa Guzmán habla a corazón abierto sobre su actitud

Detrás de éxito que Vanessa Guzmán ha logrado consolidar a través de su trabajo como actriz, está la historia de una mujer que ha tenido que hacer frente a situaciones difíciles, aspectos muy privados de su vida personal de los que hoy habla abiertamente. Sin embargo, hoy permanece orgullosa de sus logros, siempre pendiente de su amada familia, y reconociendo incluso aquellos obstáculos que ha logrado superar, mismos que hace un tiempo la llevaron a tomar la decisión de alejarse de las pantallas. Por supuesto, guarda total hermetismo al tocar el tema, aunque no ha dudado en sincerarse públicamente, para revelar parte de acontecimientos que la han marcado de manera definitiva.

Con el corazón en la mano, la protagonista de telenovelas como Soltero Con Hijas, habló de la situación de personalidad por la que atraviesa, una condición que incluso la ha llevado a adoptar ciertas conductas, por la que a los ojos de los demás ha sido señalada. “Yo sentía como una persecución y una paranoia, entonces creo que yo cambié, la gente lo tomó ‘ya se le subió...’ pasaron muchas cosas, no me estoy justificando, lo estoy diciendo porque ahora que lo sé, para mí fue mucho más fácil poderlo controlar en este proyecto. Si bien no estoy todos los días con el chochito ni medicada, es normal que de repente vuelva a pasar…”, dijo en una entrevista concedida al programa televisivo Cuéntamelo Ya.

Para ser más específica, Vanessa explicó en qué momentos esa condición tiende a incrementarse, enteramente consiente de lo que ello ha implicado a lo largo de todos estos años. “Hay destellos cuando hay lugares con muchísima gente, lugares en donde no me siento que puedo tener un poco más de control de las circunstancias, en donde se empieza a desatar…”, compartió durante la charla, en la que abordó otro de los duros episodios de los que logró salir adelante. “Qué me pasó, no lo puedo compartir por un código personal que asumí y que involucra a otras personas en no hacerlo. No lo voy a hacer, creo que lo más importante es como te levantas…”, agregó.

Sin entrar en más detalles, pero sin revelar las causas que originaron ese periodo de inestabilidad, se sinceró sobre su tránsito por esos instantes, dejando muy claros algunos aspectos para evitar cualquier tipo de especulación. “Pero sí, sí soy de esas personas que ha tocado fondo, no es por adicciones, no es por nada de eso, no empecemos a tejer, y lo que menos quiero es que se generen chismes ni nada. Créanme que esto no lo puedo compartir, no lo voy a compartir y no es el momento ni me corresponde a mí tampoco el poder hacerlo…”.

La explicación detrás de su ausencia en la televisión

Antes de concluir la charla, Vanessa agregó que debido a todo lo que le tocó vivir, tuvo que hacer una pausa de su trabajo frente a las cámaras, aunque hoy simple y sencillamente ha logrado surgir como una mujer renovada. “Esa etapa de vida tiene mucho que ver con el retiro que yo tuve, fue un retiro forzoso, un retiro que me llevó a romper lazos muy importantes, y sin embargo pues hay que procesarlos. Nunca me vi tan vulnerable en mi vida pero había que salir adelante y levantarse, como referente para otras personas también y me dediqué ese tiempo para mí. No voy a permitir que nadie me vuelva a poner etiquetas, no voy a permitir que nadie ponga palabras en mi boca y simplemente creo que florecí otra vez…”, finalizó.

