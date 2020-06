¿Eres tú Nicolás? Ludwika Paleta y la foto con la prueba que su hijo es idéntico a ella

No hay duda, Nicolás Haza es idéntico a su mamá Ludwika Paleta. Como otros famosos, la actriz se sumó a la tendencia de pasar su foto por la aplicación FaceApp con la que quedó sorprendida con su proyección del sexo contrario. Convertida en su hijo, Ludwika compartió emocionada su versión masculina que más bien parece una foto de Nicolás: “Si yo fuera hombre… sería como @Nicolasvp11”, escribió al lado de un hashtag en la que claramente hizo alusión a su ex, Plutarco Haza, #Fiúquesepareceamí y complementó su comentario con un emoji de un monito tapándose la boca, con el que insinuó que lo dicho era a tono de broma. Con esta publicación, la actriz provocó la reacción de más de 30 mil de sus dos millones de seguidores en esta red social que abrieron un debate sobre quién era más “guapo”, ella en su versión masculina o su hijo Nicolás, de 20 años de edad.

Aunque los puntos de vista fueron diversos, los seguidores coincidieron en que ambos son personas muy atractivas y sobre todo parecidas; pues el joven heredó muchos rasgos de su mamá, como el cabello rubio y los ojos azules, además de tener las facciones del rosto casi idénticas. Otro detalle que provocó que Ludwika pareciera su hijo en esta foto, es la poca diferencia de edades, pues recordemos que, entre la actriz y el joven, solo hay 20 años, ya que fue una mamá joven, situación que propició que la relación entre ellos sea tan cercana y de confianza.

Nicolás todo un galán en redes sociales

Si bien Nicolás Haza Paleta no es una figura pública, ya es uno de los galanes consentidos de las fans de su mamá que, lo han hecho un joven muy popular en Instagram, donde comparte sus fotos más especiales al estilo de modelo de revista. Aunque el joven nunca ha expresado su inquietud de seguir los pasos de sus papás en la actuación, a simple vista, tiene mucho potencial para convertirse en un galán de cine o televisión. Aunque de pequeño Ludwika cuidaba mucho de no exponer a su hijo, a partir que cumplió la mayoría de edad, él decidió debutar en redes sociales y compartir con el público en general sus fotos.

Debido a esta situación, Ludwika explicó a la prensa que ella respeta en absoluto las decisiones de su hijo quien, antes de adentrarse en el mundo de las redes sociales, se lo consultó: “Nicolás ya está grande, él ya es mayor de edad, antes de eso, sí lo hice muchos años; de hecho, parte de mantener la privacidad de mis hijos así, es porque están chiquitos. A los 18 años Nicolás me dijo que quería abrir su Instagram y tuvimos una plática, le dije lo que yo pensaba, él me dijo que lo quería intentar y está crecido, así que cada quien debe aprender cómo es la vida allá afuera, sin tu mamá”, explicó la actriz al programa De Primera Mano, en 2018.

Durante esa entrevista, Ludwika también describió un poco de la relación de confianza que ha construido con su primogénito: “Sólo le llevo 20 años a Nicolás, eso ha sido más fácil para tener esta cercanía, porque la verdad 20 años pasan tan rápido que, yo siento que hace rato tenía 20 años (…) Yo tuve unos papás muy incondicionales y yo siempre he sido eso para mi hijo, una mamá a la que le puede contar lo que sea y que no se le van a parar los pelos de punta, porque también creo que un error que cometemos las mamás es que, te cuentan algo y ya no te vuelven a contar por cómo reaccionas”, explicó en aquella charla.