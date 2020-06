Yadhira Carrillo comparte detalles de cómo pasará su esposo el Día del Padre

La ilusión de Yadhira Carrillo por ver a su esposo fuera de la cárcel no decae, y en momentos como estos, a poco tiempo de que Juan Collado cumpla un año detenido, sus esperanzas se hacen más fuertes. Aun así, a lo largo de este periodo, la actriz no ha pasado por alto la celebración de las fechas más especiales junto a su amado compañero, como su aniversario de bodas, apenas en marzo pasado, y próximamente el Día del Padre. A tenor de este acontecimiento, la estrella ha revelado algunos detalles de cómo consentirá al hombre de su vida para este importante festejo, en el que incluirá una deliciosa sorpresa, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. A la par, aseguró que si bien Collado no ha podido ver a sus hijos, sí ha tenido la dicha de mantener comunicación con ellos, algo que lo llena de satisfacción.

Tan amable como suele ser, Yadhira se tomó algunos minutos para hablar con la prensa a las afueras del Reclusorio Norte, en donde además de revelar cómo se encuentra Juan, compartió que en sus planes para el Día del Padre contempla preparar alguno de los platillos que más le gustan a su esposo, aunque afirma que eso no tendrá mayor complejidad. “Juan es muy sencillo para comer, muy sencillo… pero sin duda, siempre le traigo las cosas que a él le gustan, le cocinamos lo que a él le gusta. Lo hacemos en casa, yo le cocino también, por supuesto…”, dijo para las cámaras del programa televisivo Despierta América, haciendo evidente el gran empeño que ha puesto por hacer los días de su marido más llevaderos mientras permanece en prisión.

En ese espacio, la estrella de telenovelas ahondó en lo relevante que ha sido para Juan la paternidad, y del gran sentimiento que a él le provoca no poder tener contacto físico con sus hijos debido a las circunstancias de salud actuales, derivadas de la pandemia de coronavirus. “Un año sin verlos, y eso sí le pesa mucho, esa parte a Juan sí lo desgarra. Esa parte para Juan es creo que la más dolorosa de todo este encierro, precisamente no poder verlos y no se pueden traer ahorita con el COVID y ese tipo de cosas, es peligroso, pero bueno, vamos a esperar que esto pase ya muy rápido…”, reveló de lo más tranquila.

Por supuesto, Carrillo dijo que si bien su esposo no ha podido reunirse físicamente con su familia, sí ha logrado mantenerse en contacto con ellos por otros medios, lo que hasta cierto punto ha sido un gran aliciente en medio de la tempestad por la que ahora transita. “Aunque sea vía telefónica cuando Juan les llama, ese ha sido para Juan como su aire, su oxígeno, ha sido gran parte de que él pueda sentirse tranquilo, el escucharlos aunque sea ahorita que está aquí…”, afirmó la intérprete siempre reservada al hablar de los aspectos ligados a su vida personal.

Yadhira, sin bajar la guardia

Antes de despedirse, la actriz se mostró firme en su postura al defender la inocencia de su esposo, confiada de que en algún momento él pueda salir en libertad. Al mismo tiempo, se mostró agradecida con todos aquellos que le han brindado su apoyo. “Les agradezco con toda el alma que estén pendientes, porque nadie entiende por qué está aquí, es verdaderamente injusto, caray. Ya es mucho tiempo, yo creo que ya es el tiempo de que esté afuera…”, reconoció la también empresaria, que a lo largo de estos meses además han encontrado uno de sus mayores consuelos en la fe, según ha compartido en ocasiones anteriores.

