Con humor, así reaccionan Inés Gómez Mont y Galilea Montijo a los rumores de su enemistad

Haciendo oídos sordos a los señalamientos que, desde mayo pasado, apunta a un distanciamiento entre Inés Gómez Mont y Galilea Montijo, las comadres han decidido tomar con humor dicha información. A menos de un mes de haber desmentido que su relación de amistad había terminado, las conductoras vuelven a hacer referencia a esta fake news de la que se ríen en su chat privado. Con el objetivo de mostrar a sus fans cómo manejan este tipo de situación, las amigas compartieron a través de sus cuentas de Instagram, las capturas de pantalla de su WhatsApp, en el que se ve cómo se burlan de esta supuesta enemistad entre ellas, publicada hace unos días por un medio de circulación nacional. A lo largo de su amistad, las conductoras han pasado varias veces por este escenario con el que buscan confrontarlas; sin embargo, su relación es muy sólida y prefieren no hacer caso a este tipo de acusaciones.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En la imagen del chat, compartida por ambas, se lee: “Se ve que no tienen contenido por la pandemia y a inventar”, escribe Galilea Montijo quien, continúa dando a conocer que a la distancia se mantienen muy comunicadas, no sólo por su amistad, también por la que tienen sus hijos: “Mañana nos vemos en el FaceTime de los niños y sus juegos. Los amo”. Por su parte, Inés aseguró que este rumor sí que le sacó varias carcajadas: “Me reí mucho con esta novela”, para luego quedar para su próxima videollamada: “Sí comadre nos marcamos, pero en la tarde para que terminemos las clases, urge que terminen”. Por último, la tapatía le expresó sus ganas de volverla a ver en persona: “Ya me urge viajar para verte y pues, agüitas de Jamaica. Te amo”, finalizó.

VER GALERÍA

Las dos compartieron las capturas de pantalla de esta conversación sobre la que Inés escribió: “Aquí la comadre @GalileaMontijo y yo bien preocupadas por lo que nos inventan”, minutos después, Galilea compartió la misma imagen con la que echaron por tierra un distanciamiento. También ambas publicaron una instantánea en la que aparecen abrazadas y que Inés acompañó del texto: “Qué obsesión por querernos ver peleadas, pero eso no va a pasar. Te amo compadre”, se lee en esta foto que también utilizó Galilea para desmentir dicha información.

No es la primera vez que les inventan un distanciamiento

Apenas en mayo pasado, las amigas protagonizaron un Live en Instagram donde también hicieron referencia a este tema que ha estado rondando por los medios desde poco antes de que comenzara la contingencia sanitaria. En aquella ocasión, Inés atribuyó las especulaciones de la gente a que no se habían dejado ver juntas a pesar de ser vecinas, situación que tiene una explicación, pues la conductora está pasando el aislamiento voluntario en Miami, mientras que su amiga se encuentra entre la Ciudad de México y Acapulco, cumpliendo con sus labores en el programa Hoy.

VER GALERÍA

Aunque constantemente son blanco de este tipo de señalamientos, las amigas han aprendido sortearlos y prefieren hacer bromas con lo que se dice de ellas: “Ya volví a respirar, es que no sabes la angustia que me entró cuando me mandaron eso, dije ‘¿ya no me quiere mi comadre?, ¿ya no me habla mi comadre?’”, comentó Gómez Mont durante la videollamada que las amigas compartieron con sus seguidores, el mes pasado. En aquella ocasión Galilea reitero que no pasan un día sin escribirse y pasarla bien a distancia: “Lo que la gente no sabe es cuantas veces hacemos FaceTime y hasta nuestras agüitas de jamaica hemos tomado”, dijo.