La reciente decepción amorosa de Vadhir Derbez

Como muchos famosos, Vadhir Derbez ha vuelto de las redes sociales la ventana perfecta a través de la cual disfruta compartir con sus seguidores algunos aspectos de su vida personal. De hecho, recientemente se sinceró sobre una desilusión amorosa por la que atravesó, y aunque trató de mantenerse muy reservado al respecto, no escapó de que sus fans hicieran algunas especulaciones, entre ellas, asegurar que la chica en cuestión se trataba de una influencer con la que se le ha vinculado en últimas fechas. Sin embargo, el joven no mencionó en absoluto el nombre de la persona a la que se estaba refiriendo.

El momento que acaparó toda la atención desde el primer instante, ocurrió hace apenas unos días durante la madrugada, cuando Vadhir sorprendió a sus más de 4 millones de seguidores en Instagram para hacer una transmisión en vivo, en la que abrió su corazón como nunca antes sobre lo que estaba pasando. “Triste, porque la persona con la que he estado, pues digamos que saliendo, ya nueve meses, la acabo de cachar que se acaba de ir, pues con un tipo, que le caché ahí y ahorita está creo que en Pachuca o no sé dónde…”, explicó a lo largo del en vivo, visiblemente desconcertado por la situación, mientras trataba de mantener la calma.

Al ahondar en sus palabras, el hijo de Eugenio Derbez lamentó la situación y explicó por qué razón estaba realizando esta conversación en directo desde la calle a esa hora de la madrugada, un detalle que alarmó a sus seguidores, quienes le sugirieron que se fuera a su casa, en donde estaría más seguro. “Y saben, cosas de relaciones tontas, entonces ya, muy desagradable el tema, pero sí… mucha gente diría ‘¿pero cómo que a ti te pasa eso y no sé qué?’, pues claro, hay que valorar lo que uno tiene. Obviamente ya me quería salir de la casa, me vine a caminar por lo mismo…”, explicó.

En ese espacio, y al leer algunos comentarios en donde le sugerían pasar la página de este episodio, fue directo al explicar por qué esto le resultaría difícil. “Cuando uno se clava y realmente está pues enamorado, pues es como complicado…”, aseguró. Por supuesto, Vadhir recibió el apoyo inmediato de sus fans, quienes le dieron ánimos para seguir adelante, frente a la actual circunstancia. Lo cierto es que horas después de haber hecho esta transmisión, el joven actor borró el clip, por lo que surgieron múltiples preguntas a raíz de aquellas declaraciones que no pasaron desapercibidas.

Ante la incertidumbre, una importante aclaración

Horas después de que Vadhir hiciera estas declaraciones, surgió una ola de reacciones negativas en contra de Larume, por lo que el también cantante se vio en la necesidad de grabar un video para pedir a sus fans que dejaran de relacionarla con sus dichos, pues según aseguró, la mujer a la que se refería no es ella. “Me llegaron unos comentarios que le estaban tirando mucho hater a la señorita Diana pues por todo, y nada más les quiero decir que no, que no es ella de quien estaba hablando, entonces nada, relájense. Es súper niña, le mando un beso, de hecho chéquenla en sus redes, y yo no les puedo decir lo demás”, explicó en un breve mensaje, zanjando de una vez por todas los rumores que comenzaron a tomar fuerza.

