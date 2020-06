¡La cuenta regresiva comenzó! África Zavala presume la recta final de su embarazo

El momento se acerca, África Zavala se alista para el nacimiento de su primer hijo, un varón al llamará León como su papá, el actor León Peraza. Emocionada por su próximo debut como mamá, la actriz compartió en su cuenta de Instagram un posado que bien podría ser el último en el que presume su baby bump y con el que deja ver su lado más tierno. Con la frase: “Ya falta menos para conocerte mamá”, la actriz publicó esta entrañable foto con la que provocó revuelo entre sus más de un millón de seguidores que, le han dejado un sinfín de comentarios relacionados con lo linda que se ve embarazada, una noticia que dio a conocer en exclusiva para ¡HOLA! México, en febrero pasado, cuando protagonizó un entrañable reportaje al lado de su novio y padre de su hijo.

Debido a la contingencia sanitaria por la que está pasando el país, África ha pasado la mayor parte del tiempo en aislamiento voluntario, razón por la que ha tenido que ingeniárselas en casa para conseguir las fotos del recuerdo más especiales. Aunque en esta ocasión no reveló quién le tomó esta imagen, en ocasiones pasadas, lo ha hecho León Peraza quien mostrando sus dotes de fotógrafo capturó los momentos más especiales del embarazo de la actriz.

Esta pandemia no ha impedido que la actriz comparta con sus fans detalles de esta dulce espera, como el anuncio del nombre de su hijo que reveló, en mayo pasado, durante una entrevista para el programa ¡Cuéntamelo ya! donde dijo: “Ahí les va, se va a llamar León como el papá. A parte África y León, está perfecto es una selva”. En aquella charla, África contó sus planes para luego del nacimiento de León, a quien quiere mantener muy cerca cuando decida volver al trabajo: “Primero me voy a esperar, porque los primeros meses sí hay que estar con el bebito y hay que ponerle toda la atención del mundo y después me lo voy a llevar, así que será África y su bebito”.

Aunque no tiene proyecto en puerta y su futuro está enfocado en la maternidad, reconoció que tiene pendientes algunas presentaciones como cantante, faceta en la que debutó en noviembre pasado: “La cantada se me quedó a la mitad con todo esto, pero seguramente pasando esto, Dios quiera rápido, regresaré a dar los shows que tuvimos que cancelar”, explicó en esta misma entrevista.

Papá orgulloso

Pero África no es la única emocionada con la llegada de León, el orgulloso papá, León Peraza también cuenta los días para conocerlo. Aunque el actor ha sido muy discreto a la hora de revelar detalles del embarazo de su novia, en febrero pasado, durante una plática con ¡HOLA! Tv, habló de cómo se sintió cuando se enteró que sería papá: “Es un milagro, no sé cómo explicarlo, esto que estoy viviendo, es algo nuevo en nuestras vidas que sí queríamos que sucediera y finalmente Diosito y el universo nos dio este regalo que es una bendición y para delante”, explicó en aquella ocasión.